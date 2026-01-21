Трамп заявил о разрушительных последствиях миграционной политики

ДАВОС, 21 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил участникам Всемирного экономического форума в Давосе, что мир столкнулся с ранее невиданными разрушительными последствиями экономической и миграционной политики.

"Вместо того, чтобы делать страны богатыми, могущественными и сильными, результатом стали рекордные бюджетные и торговые дефициты, а также растущий суверенный долг, вызванный крупнейшей в истории человечества волной массовой миграции. Мы никогда не видели ничего подобного", - заявил американский лидер на выступлении на Всемирном экономическом форуме.