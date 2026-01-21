Рейтинг@Mail.ru
16:49 21.01.2026
Трамп объяснил причину введения пошлин
США вводят пошлины против других стран с целью исправить нанесенный ими самими ущерб Америке, заявил в среду президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 21.01.2026
сша, америка, дональд трамп, швейцария, в мире
США, Америка, Дональд Трамп, Швейцария, В мире
Дональд Трамп на Всемирном экономическом форумев Давосе, Швейцария
Дональд Трамп на Всемирном экономическом форумев Давосе, Швейцария
ДАВОС, 21 янв - РИА Новости. США вводят пошлины против других стран с целью исправить нанесенный ими самими ущерб Америке, заявил в среду президент США Дональд Трамп.
"Благодаря пошлинам мы радикально сократили наш стремительно растущий торговый дефицит, который был самым большим в мировой истории. Мы теряли более 1 триллиона долларов каждый год, и эти деньги просто выбрасывались на ветер. Но за один год мне удалось сократить наш ежемесячный торговый дефицит на целых 77%", - сказал Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Экономист рассказал, на что направлена пошлинная политика Трампа
СШААмерикаДональд ТрампШвейцарияВ мире
 
 
