Трамп объяснил причину введения пошлин
США вводят пошлины против других стран с целью исправить нанесенный ими самими ущерб Америке, заявил в среду президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 21.01.2026
Трамп объяснил причину введения пошлин
