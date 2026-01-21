Трамп был вынужден ждать, чтобы ему освободили место в вертолете

ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по прибытии в Швейцарию, где он примет участие во Всемирном экономическом форуме, был вынужден ждать, чтобы члены его администрации освободили для него место в его собственном вертолете.

Вышедший за ними Трамп остановился сказать несколько слов прессе, но не был услышан из-за гула двигателей. После, дойдя до открытого вертолета, Трамп был вынужден простоять несколько секунд на ветру, пока Рубио не указал ему на ряд напротив него.

Ранее самолет Трампа приземлился в аэропорту Цюриха с задержкой после выявления незначительной электрической неисправности, из-за которой борт возвращался в Вашингтон для смены самолета.