Трамп был вынужден ждать, чтобы ему освободили место в вертолете - РИА Новости, 21.01.2026
16:48 21.01.2026
Трамп был вынужден ждать, чтобы ему освободили место в вертолете
Трамп был вынужден ждать, чтобы ему освободили место в вертолете
в мире
цюрих
сша
швейцария
дональд трамп
марко рубио
каролин левитт
в мире, цюрих, сша, швейцария, дональд трамп, марко рубио, каролин левитт
В мире, Цюрих, США, Швейцария, Дональд Трамп, Марко Рубио, Каролин Левитт
Трамп был вынужден ждать, чтобы ему освободили место в вертолете

Трамп в Швейцарии был вынужден ждать, чтобы ему освободили место в вертолете

ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по прибытии в Швейцарию, где он примет участие во Всемирном экономическом форуме, был вынужден ждать, чтобы члены его администрации освободили для него место в его собственном вертолете.
После приземления в Цюрихе Трамп вышел последним из президентского самолета. Госсекретарь Марко Рубио, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт покинули борт первыми и сразу направились в президентский вертолет.
Вышедший за ними Трамп остановился сказать несколько слов прессе, но не был услышан из-за гула двигателей. После, дойдя до открытого вертолета, Трамп был вынужден простоять несколько секунд на ветру, пока Рубио не указал ему на ряд напротив него.
Ранее самолет Трампа приземлился в аэропорту Цюриха с задержкой после выявления незначительной электрической неисправности, из-за которой борт возвращался в Вашингтон для смены самолета.
После прибытия в Цюрих Трамп вылетел в Давос, где он примет участие во Всемирном экономическом форуме и обратится к его гостям с речью в 16.30 мск.
В миреЦюрихСШАШвейцарияДональд ТрампМарко РубиоКаролин Левитт
 
 
