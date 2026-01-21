https://ria.ru/20260121/tramp-2069357323.html
Трамп был вынужден ждать, чтобы ему освободили место в вертолете
В мире, Цюрих, США, Швейцария, Дональд Трамп, Марко Рубио, Каролин Левитт
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по прибытии в Швейцарию, где он примет участие во Всемирном экономическом форуме, был вынужден ждать, чтобы члены его администрации освободили для него место в его собственном вертолете.
После приземления в Цюрихе Трамп
вышел последним из президентского самолета. Госсекретарь Марко Рубио
, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт
покинули борт первыми и сразу направились в президентский вертолет.
Вышедший за ними Трамп остановился сказать несколько слов прессе, но не был услышан из-за гула двигателей. После, дойдя до открытого вертолета, Трамп был вынужден простоять несколько секунд на ветру, пока Рубио не указал ему на ряд напротив него.
Ранее самолет Трампа приземлился в аэропорту Цюриха с задержкой после выявления незначительной электрической неисправности, из-за которой борт возвращался в Вашингтон для смены самолета.
После прибытия в Цюрих Трамп вылетел в Давос
, где он примет участие во Всемирном экономическом форуме и обратится к его гостям с речью в 16.30 мск.