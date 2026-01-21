Рейтинг@Mail.ru
16:47 21.01.2026 (обновлено: 16:55 21.01.2026)
Трамп рассказал о последствиях плохой экономической ситуации в США для мира
Плохая экономическая ситуация в Соединенных Штатах негативно сказалась бы на всем мире, считает президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 21.01.2026
Трамп рассказал о последствиях плохой экономической ситуации в США для мира

Трамп: плохая экономическая ситуация в США негативно бы отразилась на всем мире

© REUTERS / Denis BalibouseПрезидент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария
ДАВОС, 21 янв - РИА Новости. Плохая экономическая ситуация в Соединенных Штатах негативно сказалась бы на всем мире, считает президент США Дональд Трамп.
"США - экономический двигатель на планете. Когда процветает Америка, процветает и весь мир. Когда дела идут плохо, они идут плохо для всех нас. Вы все идете за нами вниз, а вы идете за нами вверх", - заявил Трамп во время своего обращения к Всемирному экономическому форуму.
Дональд Трамп на Всемирном экономическом форумев Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп объяснил причину введения пошлин
Вчера, 16:49
 
