Трамп рассказал о последствиях плохой экономической ситуации в США для мира
Трамп рассказал о последствиях плохой экономической ситуации в США для мира
Плохая экономическая ситуация в Соединенных Штатах негативно сказалась бы на всем мире, считает президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 21.01.2026
