Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал США экономическим двигателем планеты - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 21.01.2026 (обновлено: 16:55 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/tramp-2069356578.html
Трамп назвал США экономическим двигателем планеты
Трамп назвал США экономическим двигателем планеты - РИА Новости, 21.01.2026
Трамп назвал США экономическим двигателем планеты
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты являются экономическим двигателем для всего мира, выразив уверенность, что рост американской экономики РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T16:45:00+03:00
2026-01-21T16:55:00+03:00
сша
америка
дональд трамп
давос
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069358283_0:284:3072:2011_1920x0_80_0_0_ed559b4c61d184e1b513d4a2f72a3478.jpg
https://ria.ru/20260121/tramp-2069358442.html
сша
америка
давос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069358283_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6da6ff64ef1d0d9d2f710daf1109cfe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, америка, дональд трамп, давос, в мире
США, Америка, Дональд Трамп, Давос, В мире
Трамп назвал США экономическим двигателем планеты

Трамп: рост экономики США приносит выгоду всем странам

© REUTERS / Jonathan ErnstДональд Трамп на Всемирном экономическом форумев Давосе, Швейцария
Дональд Трамп на Всемирном экономическом форумев Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Дональд Трамп на Всемирном экономическом форумев Давосе, Швейцария
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДАВОС (Швейцария), 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты являются экономическим двигателем для всего мира, выразив уверенность, что рост американской экономики выгоден всем странам.
"США - экономический двигатель планеты. И когда экономика Америки растет, весь мир растет вместе с ней", - сказал американский лидер, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп заявил о заключении сделок, покрывающих 40 процентов торговли США
Вчера, 16:52
 
СШААмерикаДональд ТрампДавосВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала