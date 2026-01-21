Рейтинг@Mail.ru
Трамп прибыл в Давос
16:11 21.01.2026 (обновлено: 16:22 21.01.2026)
Трамп прибыл в Давос
Президент США Дональд Трамп прибыл в швейцарский Давос для участия во Всемирном экономическом форуме, следует из прямой трансляции Fox News. РИА Новости, 21.01.2026
ДАВОС, 21 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прибыл в швейцарский Давос для участия во Всемирном экономическом форуме, следует из прямой трансляции Fox News.
Вертолет с американским лидером на борту прибыл на швейцарский курорт в Альпах около 15.57 мск — примерно за полчаса до начала его выступления на форуме.
Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп вылетел на Всемирный экономический форум в Давосе после того, как вынужденно пересел на другой самолет. Журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс сообщала, что Трамп пересел на самолёт меньшего размера после выявления неисправности на борту при вылете в Давос.
В Давосе усилили меры безопасности в преддверии визита Трампа
