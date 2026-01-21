https://ria.ru/20260121/tramp-2069342831.html
Трамп прибыл в Давос
Президент США Дональд Трамп прибыл в швейцарский Давос для участия во Всемирном экономическом форуме, следует из прямой трансляции Fox News. РИА Новости, 21.01.2026
