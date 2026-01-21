Рейтинг@Mail.ru
Трамп проведет встречи с лидерами европейских стран в Давосе - РИА Новости, 21.01.2026
16:07 21.01.2026
Трамп проведет встречи с лидерами европейских стран в Давосе
Трамп проведет встречи с лидерами европейских стран в Давосе - РИА Новости, 21.01.2026
Трамп проведет встречи с лидерами европейских стран в Давосе
Президент США Дональд Трамп в рамках участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе планирует провести около пяти двусторонних встреч с лидерами европейских РИА Новости, 21.01.2026
давос, в мире, дональд трамп, сша
Давос, В мире, Дональд Трамп, США
Трамп проведет встречи с лидерами европейских стран в Давосе

CBS News: Трамп проведет пять встреч с лидерами европейских стран в Давосе

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп во время прибытия в международный аэропорт Цюриха
Президент США Дональд Трамп во время прибытия в международный аэропорт Цюриха - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп во время прибытия в международный аэропорт Цюриха
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в рамках участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе планирует провести около пяти двусторонних встреч с лидерами европейских стран, сообщил пул Белого дома со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.
С кем конкретно у главы государства запланированы контакты в Давосе, пока не раскрывается.
По данным телеканала, интерес к выступлению Трампа на форуме оказался невероятно высоким - перед началом мероприятия на площадке "образовались очереди желающих присутствовать на его речи".
Силы безопасности патрулируют территорию перед прибытием президента США Дональда Трампа в Давос. 21 января 2026 - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В Давосе усилили меры безопасности в преддверии визита Трампа
ДавосВ миреДональд ТрампСША
 
 
