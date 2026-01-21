https://ria.ru/20260121/tramp-2069341530.html
Трамп проведет встречи с лидерами европейских стран в Давосе
Трамп проведет встречи с лидерами европейских стран в Давосе - РИА Новости, 21.01.2026
Трамп проведет встречи с лидерами европейских стран в Давосе
Президент США Дональд Трамп в рамках участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе планирует провести около пяти двусторонних встреч с лидерами европейских РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T16:07:00+03:00
2026-01-21T16:07:00+03:00
2026-01-21T16:07:00+03:00
давос
в мире
дональд трамп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069336153_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a8f11e02eff1b9af91bede81c23aaea5.jpg
https://ria.ru/20260121/davos-2069327838.html
давос
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069336153_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_db5e02e515fe8229f64ce70013a1d3e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
давос, в мире, дональд трамп, сша
Давос, В мире, Дональд Трамп, США
Трамп проведет встречи с лидерами европейских стран в Давосе
CBS News: Трамп проведет пять встреч с лидерами европейских стран в Давосе