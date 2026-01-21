Рейтинг@Mail.ru
Выступление Трампа в Давосе запланировано по графику, сообщил CNN - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/tramp-2069328060.html
Выступление Трампа в Давосе запланировано по графику, сообщил CNN
Выступление Трампа в Давосе запланировано по графику, сообщил CNN - РИА Новости, 21.01.2026
Выступление Трампа в Давосе запланировано по графику, сообщил CNN
Выступление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе по-прежнему запланировано на 8.30 по восточному... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T15:15:00+03:00
2026-01-21T15:15:00+03:00
в мире
мирный план сша по украине
дональд трамп
давос
цюрих
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069253319_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e150d6d4dabf57238f2e5be55d407bd.jpg
https://ria.ru/20260121/vstrecha-2069316007.html
https://ria.ru/20260121/peskov-2069312548.html
давос
цюрих
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069253319_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_b565afa5b01b06fe533ba8f9ab2d38b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мирный план сша по украине, дональд трамп, давос, цюрих, сша
В мире, Мирный план США по Украине, Дональд Трамп, Давос, Цюрих, США
Выступление Трампа в Давосе запланировано по графику, сообщил CNN

CNN: выступление Трампа в Давосе пока запланировано по графику

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Выступление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе по-прежнему запланировано на 8.30 по восточному времени США (16.30 мск), несмотря на небольшую задержку в его перелете, сообщает телеканал CNN со ссылкой на Белый дом.
Журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс в среду сообщила, что Трамп пересел на самолет меньшего размера после выявления неисправности на борту при вылете в Давос.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Встреча Трампа и Мерца в Давосе вряд ли состоится, пишет Reuters
Вчера, 14:33
По данным канала, Трамп прибыл в Цюрих с опозданием из-за незначительной электрической неисправности, потребовавшей замены самолета. Из Цюриха он направится в Давос на вертолете Marine One, уточняет телеканал.
В этом году Всемирный экономический форум проходит с понедельника по пятницу под девизом: "В духе диалога". Официальная церемония открытия форума состоялась в понедельник, сессии начались во вторник.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп еще может разъяснить слова о секретном оружии, считает Песков
Вчера, 14:24
 
В миреМирный план США по УкраинеДональд ТрампДавосЦюрихСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала