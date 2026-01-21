https://ria.ru/20260121/tramp-2069328060.html
Выступление Трампа в Давосе запланировано по графику, сообщил CNN
Выступление Трампа в Давосе запланировано по графику, сообщил CNN - РИА Новости, 21.01.2026
Выступление Трампа в Давосе запланировано по графику, сообщил CNN
Выступление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе по-прежнему запланировано на 8.30 по восточному... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T15:15:00+03:00
2026-01-21T15:15:00+03:00
2026-01-21T15:15:00+03:00
в мире
мирный план сша по украине
дональд трамп
давос
цюрих
сша
давос
цюрих
сша
2026
в мире, мирный план сша по украине, дональд трамп, давос, цюрих, сша
В мире, Мирный план США по Украине, Дональд Трамп, Давос, Цюрих, США
Выступление Трампа в Давосе запланировано по графику, сообщил CNN
CNN: выступление Трампа в Давосе пока запланировано по графику