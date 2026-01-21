Рейтинг@Mail.ru
Самолет Трампа приземлился в Цюрихе
14:51 21.01.2026
Самолет Трампа приземлился в Цюрихе
Самолет Трампа приземлился в Цюрихе
© AP Photo / Arnd WiegmannСамолет президента США Дональда Трампа приземлился в аэропорту Цюриха, Швейцария
Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в аэропорту Цюриха, Швейцария
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Самолёт президента США Дональда Трампа приземлился в аэропорту Цюриха с задержкой после выявления незначительной электрической неисправности, из-за которой борт возвращался в Вашингтон для смены самолёта, выяснило РИА Новости на основе анализа данных авиатрекера.
Согласно этим данным, борт Boeing C-32A, используемый президентом США, завершил полёт и, согласно координатам, находится в аэропорту Цюриха.
Ранее журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс сообщала, что Трамп пересел на самолёт меньшего размера после выявления неисправности на борту при вылете в Давос.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Встреча Трампа и Мерца в Давосе вряд ли состоится, пишет Reuters
