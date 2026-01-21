https://ria.ru/20260121/tramp-2069322145.html
Самолет Трампа приземлился в Цюрихе
Самолет Трампа приземлился в Цюрихе - РИА Новости, 21.01.2026
Самолет Трампа приземлился в Цюрихе
Самолёт президента США Дональда Трампа приземлился в аэропорту Цюриха с задержкой после выявления незначительной электрической неисправности, из-за которой борт РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T14:51:00+03:00
2026-01-21T14:51:00+03:00
2026-01-21T15:01:00+03:00
дональд трамп
сша
цюрих
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069323314_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_694cff501142e8a12340b99ed97de5f8.jpg
https://ria.ru/20260121/vstrecha-2069316007.html
сша
цюрих
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069323314_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_2534d134c231df568462c64867f1a77c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, цюрих, в мире
Дональд Трамп, США, Цюрих, В мире
Самолет Трампа приземлился в Цюрихе
Самолет Трампа приземлился в аэропорту Цюриха с задержкой