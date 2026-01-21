"К Армагеддону". В США раскрыли, какой удар по Украине готовит Трамп

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может прекратить поддержку Украины, если Европа применит против США "торговую базуку" из-за Гренландии, пишет The New York Times.
В статье отмечается, что ЕС, в частности, способен ввести торговые квоты, ограничить доступ к финансовым рынкам, отозвать права на интеллектуальнуюсобственность, запретитьинвестиции и ввести ограничения на импорт и экспорт.
"Риск использования этого инструмента заключается в том, что Трамп может рвануть прямиком к Армагеддону, немедленно прекратив любую поддержку Украины. Это стало бы катастрофой для Европы. Это также обернулось бы катастрофой для Америки и для самого Трампа, поскольку рынки с большой вероятностью обрушились бы, а трансатлантические отношения — развалились", — говорится в публикации.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что Европа, "когда ее не уважают", должна быть готова применить "механизм противодействия принуждению", который часто называют "торговой базукой".
В пятницу президент США ввел десятипроцентные пошлины против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за их несогласия с его притязаниями на Гренландию. Тарифы начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до перехода острова под контроль Вашингтона. Макрон в ответ заявил, что ЕС может применить против Штатов "торговую базуку". Она в том числе подразумевает дополнительные налоги и сборы для технологических компаний, ограничения на инвестиции, доступ к рынку Евросоюза и участие в тендерах на госконтракты.