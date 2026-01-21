Рейтинг@Mail.ru
"К Армагеддону". В США раскрыли, какой удар по Украине готовит Трамп - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:45 21.01.2026 (обновлено: 14:04 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/tramp-2069299473.html
"К Армагеддону". В США раскрыли, какой удар по Украине готовит Трамп
"К Армагеддону". В США раскрыли, какой удар по Украине готовит Трамп - РИА Новости, 21.01.2026
"К Армагеддону". В США раскрыли, какой удар по Украине готовит Трамп
Президент США Дональд Трамп может прекратить поддержку Украины, если Европа применит против США "торговую базуку" из-за Гренландии, пишет The New York Times. В... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T13:45:00+03:00
2026-01-21T14:04:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
европа
украина
эммануэль макрон
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069250495_0:86:3071:1813_1920x0_80_0_0_cb0bd5d97bcd2cc2ed71d1199addb864.jpg
https://ria.ru/20260121/rossiya-2069277075.html
https://ria.ru/20260121/tramp-2069264552.html
сша
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069250495_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_443bd0e5d3eb35a6be61b8819cc881a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, европа, украина, эммануэль макрон, евросоюз
В мире, США, Дональд Трамп, Европа, Украина, Эммануэль Макрон, Евросоюз
"К Армагеддону". В США раскрыли, какой удар по Украине готовит Трамп

NYT: Трамп может прекратить поддержку Киева, если ЕС применит торговую базуку

© REUTERS / Jessica KoscielniakПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Jessica Koscielniak
Президент США Дональд Трамп
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может прекратить поддержку Украины, если Европа применит против США "торговую базуку" из-за Гренландии, пишет The New York Times.

В статье отмечается, что ЕС, в частности, способен ввести торговые квоты, ограничить доступ к финансовым рынкам, отозвать права на интеллектуальнуюсобственность, запретитьинвестиции и ввести ограничения на импорт и экспорт.
Москва - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
На Западе сделали громкое заявление о России из-за плана Трампа
12:15
"Риск использования этого инструмента заключается в том, что Трамп может рвануть прямиком к Армагеддону, немедленно прекратив любую поддержку Украины. Это стало бы катастрофой для Европы. Это также обернулось бы катастрофой для Америки и для самого Трампа, поскольку рынки с большой вероятностью обрушились бы, а трансатлантические отношения — развалились", — говорится в публикации.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что Европа, "когда ее не уважают", должна быть готова применить "механизм противодействия принуждению", который часто называют "торговой базукой".
В пятницу президент США ввел десятипроцентные пошлины против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за их несогласия с его притязаниями на Гренландию. Тарифы начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до перехода острова под контроль Вашингтона. Макрон в ответ заявил, что ЕС может применить против Штатов "торговую базуку". Она в том числе подразумевает дополнительные налоги и сборы для технологических компаний, ограничения на инвестиции, доступ к рынку Евросоюза и участие в тендерах на госконтракты.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В Германии запаниковали из-за подарка Трампа Путину
11:36
 
В миреСШАДональд ТрампЕвропаУкраинаЭммануэль МакронЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала