"К Армагеддону". В США раскрыли, какой удар по Украине готовит Трамп

"Риск использования этого инструмента заключается в том, что Трамп может рвануть прямиком к Армагеддону, немедленно прекратив любую поддержку Украины. Это стало бы катастрофой для Европы. Это также обернулось бы катастрофой для Америки и для самого Трампа, поскольку рынки с большой вероятностью обрушились бы, а трансатлантические отношения — развалились", — говорится в публикации.



Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что Европа, "когда ее не уважают", должна быть готова применить "механизм противодействия принуждению", который часто называют "торговой базукой".