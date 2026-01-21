Трамп ограничил Уолл-стрит покупку частных домов

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп подписал указ об ограничении покупки частных домов институциональными инвесторами, Американский президент Дональд Трамп подписал указ об ограничении покупки частных домов институциональными инвесторами, говорится на сайте Белого дома.

"Сегодня президент Дональд Трамп подписал указ, направленный на защиту "американской мечты", который гарантирует, что крупные институциональные инвесторы не будут покупать односемейные дома, которые в противном случае могли бы быть приобретены семьями", - сказано в сообщении.

В частности, указ подразумевает ряд ограничений для федеральных программ при продаже домов на одну семью институциональным инвесторам и в то же время - содействие ключевых ведомств продаже недвижимости частным лицам.

Закон также предполагает пересмотр правил, которые касаются владеющих домами институциональных инвесторов, проверку сделок на предмет антиконкурентных практик и выявление потенциальных крупных инвесторов, которые участвуют в федеральных программах жилищной помощи.