https://ria.ru/20260121/tramp-2069287695.html
Трамп ограничил Уолл-стрит покупку частных домов
Трамп ограничил Уолл-стрит покупку частных домов - РИА Новости, 21.01.2026
Трамп ограничил Уолл-стрит покупку частных домов
Американский президент Дональд Трамп подписал указ об ограничении покупки частных домов институциональными инвесторами, говорится на сайте Белого дома. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T12:56:00+03:00
2026-01-21T12:56:00+03:00
2026-01-21T12:56:00+03:00
жилье
дональд трамп
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069250516_0:5:3072:1733_1920x0_80_0_0_853a6d879b9517c8a082bc16cb20c1a6.jpg
https://ria.ru/20260121/tramp-2069264552.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069250516_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b8182cda370db2eecf77da6be5fbb776.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, дональд трамп, в мире, сша
Жилье, Дональд Трамп, В мире, США
Трамп ограничил Уолл-стрит покупку частных домов
Трамп ограничил инвесторам Уолл-стрит покупку частных домов
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости.
Американский президент Дональд Трамп подписал указ об ограничении покупки частных домов институциональными инвесторами, говорится
на сайте Белого дома.
"Сегодня президент Дональд Трамп подписал указ, направленный на защиту "американской мечты", который гарантирует, что крупные институциональные инвесторы не будут покупать односемейные дома, которые в противном случае могли бы быть приобретены семьями", - сказано в сообщении.
В частности, указ подразумевает ряд ограничений для федеральных программ при продаже домов на одну семью институциональным инвесторам и в то же время - содействие ключевых ведомств продаже недвижимости частным лицам.
Закон также предполагает пересмотр правил, которые касаются владеющих домами институциональных инвесторов, проверку сделок на предмет антиконкурентных практик и выявление потенциальных крупных инвесторов, которые участвуют в федеральных программах жилищной помощи.
"Этот указ гарантирует, что федеральные жилищные программы отдают приоритет семьям, а не Уолл-стрит, и создает основу для законодательства, обеспечивающего, чтобы крупные институциональные инвесторы не приобретали односемейные дома", - говорится в релизе.