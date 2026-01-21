Трамп ограничил Уолл-стрит покупку частных домов

Рейтинг@Mail.ru
12:56 21.01.2026
Американский президент Дональд Трамп подписал указ об ограничении покупки частных домов институциональными инвесторами, говорится на сайте Белого дома. РИА Новости, 21.01.2026
жилье, дональд трамп, в мире, сша
Жилье, Дональд Трамп, В мире, США
© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп подписал указ об ограничении покупки частных домов институциональными инвесторами, говорится на сайте Белого дома.
"Сегодня президент Дональд Трамп подписал указ, направленный на защиту "американской мечты", который гарантирует, что крупные институциональные инвесторы не будут покупать односемейные дома, которые в противном случае могли бы быть приобретены семьями", - сказано в сообщении.
В частности, указ подразумевает ряд ограничений для федеральных программ при продаже домов на одну семью институциональным инвесторам и в то же время - содействие ключевых ведомств продаже недвижимости частным лицам.
Закон также предполагает пересмотр правил, которые касаются владеющих домами институциональных инвесторов, проверку сделок на предмет антиконкурентных практик и выявление потенциальных крупных инвесторов, которые участвуют в федеральных программах жилищной помощи.
"Этот указ гарантирует, что федеральные жилищные программы отдают приоритет семьям, а не Уолл-стрит, и создает основу для законодательства, обеспечивающего, чтобы крупные институциональные инвесторы не приобретали односемейные дома", - говорится в релизе.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В Германии запаниковали из-за подарка Трампа Путину
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
