В Германии запаниковали из-за подарка Трампа Путину

В статье отмечается, что помощь США Украине иссякла, а уход американцев из Европы внезапно превратился в реалистичный сценарий. Кроме того, Трамп теперь угрожает спровоцировать развал НАТО присоединением Гренландии и спровоцировать торговый конфликт с Европейским союзом, добавляет издание.



В итоге, европейцев мгновенно низвели до роли пережитка прошлоготрансатлантического миропорядка, зажав в позиции слабости, из которой Россия рассчитывает извлечь долгосрочную выгоду, говорится в материале.



Давление Трампа на Евросоюз