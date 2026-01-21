Рейтинг@Mail.ru
В Германии запаниковали из-за подарка Трампа Путину - РИА Новости, 21.01.2026
11:36 21.01.2026 (обновлено: 11:38 21.01.2026)
В Германии запаниковали из-за подарка Трампа Путину
Политика президента США Дональда Трампа стала подарком для главы России Владимира Путина, пишет Die Welt. "Второй срок Дональда Трампа на европейском... РИА Новости, 21.01.2026
в мире, сша, дональд трамп, владимир путин, нато, евросоюз
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Политика президента США Дональда Трампа стала подарком для главы России Владимира Путина, пишет Die Welt.

"Второй срок Дональда Трампа на европейском направлении стал для Москвы подарком", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что помощь США Украине иссякла, а уход американцев из Европы внезапно превратился в реалистичный сценарий. Кроме того, Трамп теперь угрожает спровоцировать развал НАТО присоединением Гренландии и спровоцировать торговый конфликт с Европейским союзом, добавляет издание.

В итоге, европейцев мгновенно низвели до роли пережитка прошлоготрансатлантического миропорядка, зажав в позиции слабости, из которой Россия рассчитывает извлечь долгосрочную выгоду, говорится в материале.

Давление Трампа на Евросоюз
В пятницу президент США ввел десятипроцентные пошлины против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за их несогласия с его притязаниями на Гренландию. Тарифы начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до перехода острова под контроль Вашингтона.
Макрон в ответ заявил, что ЕС может применить против Штатов "торговую базуку". Она в том числе подразумевает дополнительные налоги и сборы для технологических компаний, ограничения на инвестиции, доступ к рынку Евросоюза и участие в тендерах на госконтракты.
