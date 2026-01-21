В Германии запаниковали из-за подарка Трампа Путину

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Политика президента США Дональда Трампа стала подарком для главы России Владимира Путина, пишет Die Welt.
"Второй срок Дональда Трампа на европейском направлении стал для Москвы подарком", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что помощь США Украине иссякла, а уход американцев из Европы внезапно превратился в реалистичный сценарий. Кроме того, Трамп теперь угрожает спровоцировать развал НАТО присоединением Гренландии и спровоцировать торговый конфликт с Европейским союзом, добавляет издание.
В итоге, европейцев мгновенно низвели до роли пережитка прошлоготрансатлантического миропорядка, зажав в позиции слабости, из которой Россия рассчитывает извлечь долгосрочную выгоду, говорится в материале.
Давление Трампа на Евросоюз
В пятницу президент США ввел десятипроцентные пошлины против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за их несогласия с его притязаниями на Гренландию. Тарифы начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до перехода острова под контроль Вашингтона.
Макрон в ответ заявил, что ЕС может применить против Штатов "торговую базуку". Она в том числе подразумевает дополнительные налоги и сборы для технологических компаний, ограничения на инвестиции, доступ к рынку Евросоюза и участие в тендерах на госконтракты.