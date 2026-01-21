Рейтинг@Mail.ru
В ЕС опасаются давления Трампа на Европу, пишет Bild - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/tramp-2069263598.html
В ЕС опасаются давления Трампа на Европу, пишет Bild
В ЕС опасаются давления Трампа на Европу, пишет Bild - РИА Новости, 21.01.2026
В ЕС опасаются давления Трампа на Европу, пишет Bild
Европейские правительства опасаются, что президент США Дональд Трамп может оказать на них серьезное давление, выдвинув предложение о создании конкурирующей с... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T11:33:00+03:00
2026-01-21T11:33:00+03:00
в мире
сша
давос
дональд трамп
оон
евросоюз
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069250495_0:86:3071:1813_1920x0_80_0_0_cb0bd5d97bcd2cc2ed71d1199addb864.jpg
https://ria.ru/20260120/evropa-2069122551.html
https://ria.ru/20260120/evropa-2069082582.html
сша
давос
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069250495_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_443bd0e5d3eb35a6be61b8819cc881a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, давос, дональд трамп, оон, евросоюз, европа
В мире, США, Давос, Дональд Трамп, ООН, Евросоюз, Европа
В ЕС опасаются давления Трампа на Европу, пишет Bild

Bild: Европа опасается, что Трамп может создать конкурирующую с ООН организацию

© REUTERS / Jessica KoscielniakДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Jessica Koscielniak
Дональд Трамп
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Европейские правительства опасаются, что президент США Дональд Трамп может оказать на них серьезное давление, выдвинув предложение о создании конкурирующей с ООН организации под его руководством, сообщил немецкий таблоид Bild со ссылкой на собственные источники.
Ранее Трамп допустил, что создаваемый США Совет мира может прийти на замену ООН, поскольку пока организация не очень полезна.
Андерс Фог Расмуссен - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Экс-глава НАТО призвал Европу перестать льстить Трампу и показать силу
Вчера, 18:24
"Источники, знакомые с внутриевропейскими переговорами, сообщили Bild, что Дональд Трамп может использовать свой визит в Давос для того, чтобы положить начало конкурирующей организации с Организацией Объединенных Наций (ООН) и ещё больше усилить своё влияние на мировую политику", - сообщает издание.
Отмечается, что для этой цели Трамп может использовать "Совет мира" по Газе. Как пишет Bild, первоначально предполагалось, что этот орган будет контролировать работу вновь созданного правительства в секторе Газа, однако Газа практически не фигурирует в уставе Совета мира, который недавно был обнародован. Вместо этого организация должна "обеспечивать мир в районах, затронутых конфликтом или находящихся под угрозой", таким образом, её деятельность выходит далеко за пределы Газы. Дональду Трампу будет предоставлено не только руководство советом, но и право единолично назначать своего преемника, подчеркивает таблоид.
"Источники, знакомые с ситуацией, сообщили Bild, что правительство США практически не проинформировало европейские государства о присоединении к Совету мира. Кроме того, высказывались опасения, что отказ от участия может разозлить Трампа... Более того, сама идея заключения Трампом соглашений с Китаем и Россией в органе без участия Европы представляла бы собой огромную потерю влияния для Европы", - пишет таблоид.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин получил приглашение войти в "Совет мира". Песков при этом подчеркнул, что Москва пока не знает всех деталей инициативы о создании "Совета мира" и рассчитывает получить разъяснения в ходе контактов с США. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, согласившийся войти в совет, назвал враньем утверждения о том, что для участия в этой организации надо внести миллиард долларов.
Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп вылетел на Всемирный экономический форум в Давосе после того, как вынужденно пересел на другой самолет. Согласно программе форума, специальное обращение американского президента запланировано на среду 16.30 мск.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Уступки Европы усилили непредсказуемость Трампа, заявила глава МИД Австрии
Вчера, 16:26
 
В миреСШАДавосДональд ТрампООНЕвросоюзЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала