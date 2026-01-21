В ЕС опасаются давления Трампа на Европу, пишет Bild

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Европейские правительства опасаются, что президент США Дональд Трамп может оказать на них серьезное давление, выдвинув предложение о создании конкурирующей с ООН организации под его руководством, Европейские правительства опасаются, что президент США Дональд Трамп может оказать на них серьезное давление, выдвинув предложение о создании конкурирующей с ООН организации под его руководством, сообщил немецкий таблоид Bild со ссылкой на собственные источники.

Ранее Трамп допустил, что создаваемый США Совет мира может прийти на замену ООН , поскольку пока организация не очень полезна.

"Источники, знакомые с внутриевропейскими переговорами, сообщили Bild , что Дональд Трамп может использовать свой визит в Давос для того, чтобы положить начало конкурирующей организации с Организацией Объединенных Наций (ООН) и ещё больше усилить своё влияние на мировую политику", - сообщает издание.

Отмечается, что для этой цели Трамп может использовать "Совет мира" по Газе. Как пишет Bild, первоначально предполагалось, что этот орган будет контролировать работу вновь созданного правительства в секторе Газа, однако Газа практически не фигурирует в уставе Совета мира, который недавно был обнародован. Вместо этого организация должна "обеспечивать мир в районах, затронутых конфликтом или находящихся под угрозой", таким образом, её деятельность выходит далеко за пределы Газы. Дональду Трампу будет предоставлено не только руководство советом, но и право единолично назначать своего преемника, подчеркивает таблоид.

"Источники, знакомые с ситуацией, сообщили Bild, что правительство США практически не проинформировало европейские государства о присоединении к Совету мира. Кроме того, высказывались опасения, что отказ от участия может разозлить Трампа... Более того, сама идея заключения Трампом соглашений с Китаем и Россией в органе без участия Европы представляла бы собой огромную потерю влияния для Европы", - пишет таблоид.

Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин получил приглашение войти в "Совет мира". Песков при этом подчеркнул, что Москва пока не знает всех деталей инициативы о создании "Совета мира" и рассчитывает получить разъяснения в ходе контактов с США. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, согласившийся войти в совет, назвал враньем утверждения о том, что для участия в этой организации надо внести миллиард долларов.