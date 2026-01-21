Рейтинг@Mail.ru
Трамп может ответить ЕС на торговую базуку армагеддоном, пишет NYT
10:56 21.01.2026
Трамп может ответить ЕС на торговую базуку армагеддоном, пишет NYT
2026-01-21T10:56:00+03:00
2026-01-21T10:56:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
эммануэль макрон
сергей лавров
евросоюз
сша
украина
россия
Трамп может ответить ЕС на торговую базуку армагеддоном, пишет NYT

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может ответить Евросоюзу на возможное применение "торговой базуки" из-за новых американских пошлин "армагеддоном", остановив всю помощь Украине, пишет американский профессор из университета Джона Хопкинса Генри Фаррелл в статье для газеты New York Times.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил во вторник, что ЕС обладает "очень мощными" инструментами в вопросах торговли, которые Евросоюз может использовать для противодействия новым пошлинам со стороны США. В частности, он упомянул "инструмент против принуждения" Евросоюза, известный также как "торговая базука". Трамп позднее заявил в интервью телеканалу NewsNation, что все, что сделает Европа против США, вернется к ней рикошетом.
Владимир Зеленский перед встречей с Петром Павелом в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Выпад Зеленского в адрес Трампа вызвал изумление на Украине
10:16
"Риск использования этого инструмента заключается в том, что Трамп ринется устраивать армагеддон, незамедлительно аннулировав всю помощь Украине. Это станет катастрофой для Европы", - говорится в публикации.
При этом, по мнению автора статьи, это обернется катастрофой и для США, и для самого Трампа в том числе, так как рынки, вероятнее всего, резко обвалятся, а трансатлантические отношения развалятся.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Как было — не будет. Трамп сделал Путину интересное предложение
08:00
 
