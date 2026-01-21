https://ria.ru/20260121/tramp-2069236398.html
СМИ: Белый дом не проявил энтузиазма в вопросе встречи Зеленского и Трампом
Белый дом отвечает отсутствием энтузиазма на стремление Владимира Зеленского встретиться с американским президентом Дональдом Трампом, сообщает газета Politico... РИА Новости, 21.01.2026
Politico: Зеленский не встретил энтузиазма в вопросе личной встречи с Трампом