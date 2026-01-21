Рейтинг@Mail.ru
10:03 21.01.2026
СМИ: Белый дом не проявил энтузиазма в вопросе встречи Зеленского и Трампом
СМИ: Белый дом не проявил энтузиазма в вопросе встречи Зеленского и Трампом
в мире
владимир зеленский
дональд трамп
politico
мирный план сша по украине
в мире, владимир зеленский, дональд трамп, politico, мирный план сша по украине
В мире, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Politico, Мирный план США по Украине
© REUTERS / Thomas PeterВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Thomas Peter
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Белый дом отвечает отсутствием энтузиазма на стремление Владимира Зеленского встретиться с американским президентом Дональдом Трампом, сообщает газета Politico со ссылкой на неназванного американского внешнеполитического эксперта.
"Зеленский крайне заинтересован во встрече тет-а-тет, но он столкнулся с отсутствием энтузиазма со стороны Белого дома", - говорится в публикации.
По словам эксперта, Зеленский всегда будет готов к встрече с Трампом, так как он полагает, что, если он не будет взаимодействовать с американским лидером, это сделает кто-то другой.
Стало известно, сколько денег у Зеленского и его супруги
09:27
 
