Трамп настаивает на решительных вариантах воздействия на Иран, пишут СМИ

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на "решительных" военных вариантах воздействия на Иран, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.
"Отклонившись от (варианта - ред.) ударов по Ирану на прошлой неделе, президент Трамп все еще оказывает давление на своих помощников, требуя, как он это называет, "решительных" военных вариантов... Трамп неоднократно использовал слово "решительный", описывая эффект, который он хотел бы, чтобы США оказали на Иран", - говорится в публикации издания со ссылкой на американских чиновников.
Во вторник Трамп не дал определённого ответа в ответ на уточняющий вопрос о том, снята ли опция военной интервенции в Иран, отметив лишь, что не может сказать, что произойдёт в будущем.
Ранее Трамп заявил о поддержке участников беспорядков в Иране и допустил любые варианты действий против исламской республики, включая удары с воздуха. Тегеран назвал эти заявления угрожающими суверенитету Ирана.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.