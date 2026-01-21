Рейтинг@Mail.ru
Трамп вылетел в Давос после смены борта, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.01.2026
08:31 21.01.2026 (обновлено: 10:32 21.01.2026)
Трамп вылетел в Давос после смены борта, сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп вылетел на Всемирный экономический форум в Давосе после того, как вынужденно пересел на другой самолет, информирует телеканал CNN. РИА Новости, 21.01.2026
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вылетел на Всемирный экономический форум в Давосе после того, как вынужденно пересел на другой самолет, информирует телеканал CNN.
Ранее журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс сообщала, что Трамп пересел на самолёт меньшего размера после выявления неисправности на борту при вылете в Давос.
"Сейчас он снова в воздухе и направляется в Давос", - говорится на сайте CNN.
