Трамп вылетел в Давос после смены борта, сообщили СМИ
Трамп вылетел в Давос после смены борта, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.01.2026
Трамп вылетел в Давос после смены борта, сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп вылетел на Всемирный экономический форум в Давосе после того, как вынужденно пересел на другой самолет, информирует телеканал CNN. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T08:31:00+03:00
2026-01-21T08:31:00+03:00
2026-01-21T10:32:00+03:00
