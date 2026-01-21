Рейтинг@Mail.ru
06:21 21.01.2026 (обновлено: 11:42 21.01.2026)
Трамп ответил на угрозы ЕС применить "торговую базуку"
Все, что сделает Европа против США, вернется к ней рикошетом, заявил президент Дональд Трамп. РИА Новости, 21.01.2026
Трамп ответил на угрозы ЕС применить "торговую базуку"

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 янв — РИА Новости. Все, что сделает Европа против США, вернется к ней рикошетом, заявил президент Дональд Трамп.
"Я, честно говоря, не думаю, что они на самом деле понимают, что это значит, но при этом они уже применяют "торговые базуки", <...> и это срикошетит обратно", — рассказал он в интервью телеканалу NewsNation, комментируя планы Брюсселя воспользоваться таким рычагом давления на Вашингтон.

Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
СМИ: ФРГ и Франция попросят ЕК изучить идею "торговой базуки" против США
03:52
Глава Белого дома в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в десять процентов против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая в июне увеличится до 25 процентов и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Штатами.
Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник заявил в ответ, что ЕС обладает "очень мощными" средствами, которые можно использовать для противодействия решению Вашингтона. Он упомянул "инструмент против принуждения", известный как "торговая базука".

Механизм подразумевает введение дополнительных налогов и сборов для технологических компаний, а также ограничения на инвестиции, доступ к рынку Евросоюза и участие в тендерах на госконтракты.

Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
"В переписке с Зеленским". СМИ узнали о плане Киева и ЕС против Трампа
19 января, 18:39

Ситуация вокруг Гренландии

С начала второго президентского срока Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле откровенно настаивает на этом. Он утверждает, что вокруг автономии в составе Королевства Дания якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как оборона самого острова — лишь "две собачьи упряжки".
Это вызвало резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что Гренландия принадлежит Дании.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
"Водяной пистолет": во Франции высмеяли "базуку" Макрона
19 января, 01:40
 
