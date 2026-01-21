Рейтинг@Mail.ru
08:14 21.01.2026 (обновлено: 10:27 21.01.2026)
Трамп сменил самолет из-за неисправности при вылете в Давос
Президент США Дональд Трамп пересел на самолёт меньшего размера после выявления неисправности на борту при вылете в Давос, сообщает журналистка телеканала CBS... РИА Новости, 21.01.2026
2026
давос, дональд трамп, в мире, вашингтон (штат), сша
Давос, Дональд Трамп, В мире, Вашингтон (штат), США
© REUTERS / Jonathan ErnstСмена борта самолета президента США после незапланированной посадки из-за неисправности электрооборудования на объединенной базе Эндрюс, штат Мэриленд. 20 января 2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Смена борта самолета президента США после незапланированной посадки из-за неисправности электрооборудования на объединенной базе Эндрюс, штат Мэриленд. 20 января 2026
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пересел на самолёт меньшего размера после выявления неисправности на борту при вылете в Давос, сообщает журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс.
"Трамп поднялся на борт другого, меньшего по размеру самолета после того, как у первого самолёта Air Force One возникли технические неполадки", - написала журналистка в соцсети Х.
Ранее в Белом доме сообщили, что борт Трампа возвращается обратно в США после вылета в Давос из-за выявленной неисправности. Агентство Рейтер передавало, что самолёт приземлился на базе Эндрюс рядом с Вашингтоном.
Белый дом назвал причину возвращения борта Трампа обратно
ДавосДональд ТрампВ миреВашингтон (штат)США
 
 
