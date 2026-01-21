https://ria.ru/20260121/tramp-2069216137.html
Трамп сменил самолет из-за неисправности при вылете в Давос
Трамп сменил самолет из-за неисправности при вылете в Давос - РИА Новости, 21.01.2026
Трамп сменил самолет из-за неисправности при вылете в Давос
Президент США Дональд Трамп пересел на самолёт меньшего размера после выявления неисправности на борту при вылете в Давос, сообщает журналистка телеканала CBS... РИА Новости, 21.01.2026
Трамп сменил самолет из-за неисправности при вылете в Давос
CBS: Трамп пересел на самолет меньшего размера из-за неисправности