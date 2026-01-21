Трамп проведет пять встреч на форуме в Давосе

ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. - Президент США Дональд Трамп проведет на полях Всемирного экономического форума в Давосе как минимум пять встреч, а также выступит перед участниками форума с обращением, передает корреспондент РИА Новости.

Что касается "Совета мира", то, как ожидается, Трамп 22 января проведет церемонию подписания устава организации по урегулированию в секторе Газа. При этом неназванный высокопоставленный американский чиновник сообщил Axios, что "Совет мира", присоединиться к которому США пригласили 58 лидеров, не будет ограничиваться вопросами Газы.