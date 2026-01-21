Трамп проведет пять встреч на форуме в Давосе

ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. - Президент США Дональд Трамп проведет на полях Всемирного экономического форума в Давосе как минимум пять встреч, а также выступит перед участниками форума с обращением, передает корреспондент РИА Новости.
В этом году в Давосе Трамп возглавит самую большую делегацию из США за всю историю форума. Сопровождать президента будет почти весь его кабинет: государственный секретарь Марко Рубио, глава минфина Скотт Бессент, глава минторга Говард Латник, а также секретари по энергетике и технологиям. Компанию президенту составят спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер.
Согласно расписанию Белого дома, в этом году американский лидер выступит на форуме в среду, 21 января в 16.30 мск. Примерно через час после этого он примет участие во встрече глав государств, а вечером, в 19.25 мск, поучаствует в приеме с представителями бизнеса. На следующий день, в 12.30, американский лидер проведет церемонию объявления устава "Совета мира" по урегулированию ситуации в секторе Газа и отбудет в Вашингтон.
Если до начала форума переговоры по Украине считались одной из главных тем предстоящих встреч в Давосе, включая встречу Трампа с Владимиром Зеленским, то уже во вторник стало понятно, что ее не будет. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России) утверждает, что встреча была отменена, а сам Зеленский публично поставил условие ее проведения - готовность документов о гарантиях безопасности.
Форум проходит на фоне претензий США на Гренландию. Незадолго до вылета в Швейцарию Трамп объявил, что у него в Давосе запланировано много встреч по Гренландии и что их результатами будут довольны и в НАТО, и в Вашингтоне. Одной из этих встреч, как ожидается, будет встреча с генсеком НАТО Марком Рютте. Президент Финляндии Александр Стубб же предположил, что сможет найти решение по данному вопросу после похода в сауну с американским лидером.
Что касается "Совета мира", то, как ожидается, Трамп 22 января проведет церемонию подписания устава организации по урегулированию в секторе Газа. При этом неназванный высокопоставленный американский чиновник сообщил Axios, что "Совет мира", присоединиться к которому США пригласили 58 лидеров, не будет ограничиваться вопросами Газы.
Получение приглашений подтвердили в Польше, Белоруссии, Норвегии, ЕС, Италии, Узбекистане, Таиланде, Финляндии, Франции и других странах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин также получил по дипломатическим каналам приглашение войти в состав "Совета мира" по Газе и сейчас изучает предложение и его нюансы.
* внесен в РФ перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России