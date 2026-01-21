Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что инстинкт охотника поможет ему войти в историю великим - РИА Новости, 21.01.2026
07:25 21.01.2026
Трамп заявил, что инстинкт охотника поможет ему войти в историю великим
2026-01-21T07:25:00+03:00
2026-01-21T07:25:00+03:00
россия, сша, дональд трамп
Россия, США, Дональд Трамп
© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объяснил, почему второй срок считает успешней первого, испорченного созданием ложной теории о связях с Россией, и рассказал, что инстинкт охотника поможет ему занять место в истории.
"Я хочу оставить наследие в качестве великого президента. А великий президент - это сразу много направлений. Мы жили в безопасности, процветали, дела у нас шли хорошо, мы как страна были счастливы", - сказал Трамп в интервью телеканалу News Nation.
По словам Трампа, "великий президент подразумевает все", - и именно таким он хочет запомниться.
По словам американского лидера, первый его срок прошел успешно, но "был испорчен выдумкой".
"Вы знаете, фейк-ньюз, поддельные политики, все остальное, Россия, Россия, Россия, мошенничество столетия", - сказал Трамп.
По словам политика, его преследовали "плохие, больные люди". "В каком-то смысле, на меня велась охота. Теперь я больше охотник, я должен сказать", - заключил президент США.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп уверен, что США из посмешища превратились в самую крутую страну
Россия США Дональд Трамп
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
