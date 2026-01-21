Трамп заявил, что инстинкт охотника поможет ему войти в историю великим

ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объяснил, почему второй срок считает успешней первого, испорченного созданием ложной теории о связях с Россией, и рассказал, что инстинкт охотника поможет ему занять место в истории.

"Я хочу оставить наследие в качестве великого президента. А великий президент - это сразу много направлений. Мы жили в безопасности, процветали, дела у нас шли хорошо, мы как страна были счастливы", - сказал Трамп в интервью телеканалу News Nation

По словам Трампа, "великий президент подразумевает все", - и именно таким он хочет запомниться.

По словам американского лидера, первый его срок прошел успешно, но "был испорчен выдумкой".

"Вы знаете, фейк-ньюз, поддельные политики, все остальное, Россия , Россия, Россия, мошенничество столетия", - сказал Трамп.