Трамп заявил, что инстинкт охотника поможет ему войти в историю великим
Трамп заявил, что инстинкт охотника поможет ему войти в историю великим - РИА Новости, 21.01.2026
Трамп заявил, что инстинкт охотника поможет ему войти в историю великим
Президент США Дональд Трамп объяснил, почему второй срок считает успешней первого, испорченного созданием ложной теории о связях с Россией, и рассказал, что... РИА Новости, 21.01.2026
Трамп заявил, что инстинкт охотника поможет ему войти в историю великим
Трамп рассказал об инстинкте охотника, который поможет войти в историю великим
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объяснил, почему второй срок считает успешней первого, испорченного созданием ложной теории о связях с Россией, и рассказал, что инстинкт охотника поможет ему занять место в истории.
"Я хочу оставить наследие в качестве великого президента. А великий президент - это сразу много направлений. Мы жили в безопасности, процветали, дела у нас шли хорошо, мы как страна были счастливы", - сказал Трамп в интервью телеканалу News Nation.
в интервью телеканалу News Nation
.
По словам Трампа, "великий президент подразумевает все", - и именно таким он хочет запомниться.
По словам американского лидера, первый его срок прошел успешно, но "был испорчен выдумкой".
"Вы знаете, фейк-ньюз, поддельные политики, все остальное, Россия
, Россия, Россия, мошенничество столетия", - сказал Трамп.
По словам политика, его преследовали "плохие, больные люди". "В каком-то смысле, на меня велась охота. Теперь я больше охотник, я должен сказать", - заключил президент США.
