Самолет Трампа развернулся обратно после пролета над Нью-Йорком - РИА Новости, 21.01.2026
07:11 21.01.2026 (обновлено: 07:27 21.01.2026)
Самолет Трампа развернулся обратно после пролета над Нью-Йорком
РИА Новости
2026
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Самолет президента США Дональда Трампа, который возвращается в аэропорт из-за технеисправности, развернулся, пролетев Нью-Йорк, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Ранее в Белом доме сообщили, что борт президента США Дональда возвращается обратно в США после вылета в Давос из-за выявленной неисправности.
Согласно изученным агентством данных, президентский борт успел пролететь Нью-Йорк и, не долетая до Бостона, развернулся.
Трамп летает на самолетах серии Boeing 747-200B.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Белый дом назвал причину возвращения борта Трампа обратно
Заголовок открываемого материала