Самолет Трампа развернулся обратно после пролета над Нью-Йорком
Самолет Трампа развернулся обратно после пролета над Нью-Йорком - РИА Новости, 21.01.2026
Самолет Трампа развернулся обратно после пролета над Нью-Йорком
Самолет президента США Дональда Трампа, который возвращается в аэропорт из-за технеисправности, развернулся, пролетев Нью-Йорк, выяснило РИА Новости на основе... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T07:11:00+03:00
2026-01-21T07:11:00+03:00
2026-01-21T07:27:00+03:00
сша
массачусетс
давос
дональд трамп
в мире
сша
массачусетс
давос
Самолет Трампа развернулся обратно после пролета над Нью-Йорком
