Трамп прокомментировал якобы угрозы иранских властей в свой адрес

ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что приказал стереть Иран с лица земли, если с ним что-нибудь случится.
"Им не следовало это делать. Но я уведомил: что случится – вся страна взлетит на воздух", – сказал он в интервью NewsNation.
Так он ответил на просьбу журналистки прокомментировать якобы угрозы иранских властей в его адрес.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
