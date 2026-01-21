Рейтинг@Mail.ru
06:44 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/tramp-2069210612.html
Трамп прокомментировал якобы угрозы иранских властей в свой адрес
Трамп прокомментировал якобы угрозы иранских властей в свой адрес
Президент США Дональд Трамп заявил, что приказал стереть Иран с лица земли, если с ним что-нибудь случится. РИА Новости, 21.01.2026
2026
Трамп прокомментировал якобы угрозы иранских властей в свой адрес

Трамп приказал стереть Иран с лица земли, если с ним что-нибудь случится

Дональд Трамп
Дональд Трамп
Дональд Трамп. Архивное фото
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что приказал стереть Иран с лица земли, если с ним что-нибудь случится.
"Им не следовало это делать. Но я уведомил: что случится – вся страна взлетит на воздух", – сказал он в интервью NewsNation.
Так он ответил на просьбу журналистки прокомментировать якобы угрозы иранских властей в его адрес.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Иран обвинил Трампа в жертвах на протестах
