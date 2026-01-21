Трамп прокомментировал якобы угрозы иранских властей в свой адрес

ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что приказал стереть Иран с лица земли, если с ним что-нибудь случится.

Так он ответил на просьбу журналистки прокомментировать якобы угрозы иранских властей в его адрес.