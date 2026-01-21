Рейтинг@Mail.ru
Трамп уверен, что США из посмешища превратились в самую крутую страну - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:42 21.01.2026 (обновлено: 06:49 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/tramp-2069210521.html
Трамп уверен, что США из посмешища превратились в самую крутую страну
Трамп уверен, что США из посмешища превратились в самую крутую страну - РИА Новости, 21.01.2026
Трамп уверен, что США из посмешища превратились в самую крутую страну
Президент США Дональд Трамп заявил, что еще полтора года назад Штаты считались посмешищем, но теперь стали самой крутой страной в мире. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T06:42:00+03:00
2026-01-21T06:49:00+03:00
в мире
сша
саудовская аравия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060756893_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_7af370a2e390791092b02f9065603054.jpg
https://ria.ru/20260121/tramp-2069209306.html
сша
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060756893_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_4215a07caee2bdb134bcb804e851805a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, саудовская аравия, дональд трамп
В мире, США, Саудовская Аравия, Дональд Трамп
Трамп уверен, что США из посмешища превратились в самую крутую страну

Трамп: США за полтора года из посмешища превратились в самую крутую страну

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что еще полтора года назад Штаты считались посмешищем, но теперь стали самой крутой страной в мире.
"Нас как страну считали посмешищем полтора года назад, как сказал король Саудовской Аравии: полтора года назад вы были мертвой страной, а теперь вы самые крутые. Мы - самая крутая страна в мире", - сказал Трамп в интервью телеканалу NewsNation.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп пообещал интересную поездку в Давос
06:18
 
В миреСШАСаудовская АравияДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала