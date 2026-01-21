https://ria.ru/20260121/tramp-2069210521.html
Трамп уверен, что США из посмешища превратились в самую крутую страну
Трамп уверен, что США из посмешища превратились в самую крутую страну - РИА Новости, 21.01.2026
Трамп уверен, что США из посмешища превратились в самую крутую страну
Президент США Дональд Трамп заявил, что еще полтора года назад Штаты считались посмешищем, но теперь стали самой крутой страной в мире. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T06:42:00+03:00
2026-01-21T06:42:00+03:00
2026-01-21T06:49:00+03:00
в мире
сша
саудовская аравия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060756893_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_7af370a2e390791092b02f9065603054.jpg
https://ria.ru/20260121/tramp-2069209306.html
сша
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060756893_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_4215a07caee2bdb134bcb804e851805a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, саудовская аравия, дональд трамп
В мире, США, Саудовская Аравия, Дональд Трамп
Трамп уверен, что США из посмешища превратились в самую крутую страну
Трамп: США за полтора года из посмешища превратились в самую крутую страну