Трамп высказался о возможном наличии у США звукового оружия

ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прокомментировал гипотезу о якобы применении американскими силами звукового оружия при похищении главы Венесуэлы Николаса Мадуро заявлением о том, что Штаты обладают такими боевыми средствами, о которых никто не знает.

"У нас есть оружие, о котором никто не знает", - сказал Трамп в интервью телеканалу News Nation в ответ на соответствующий вопрос.

Он добавил, что "не хотел бы, чтобы у кого-то еще оно было".