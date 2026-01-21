Рейтинг@Mail.ru
06:23 21.01.2026
Трамп высказался о возможном наличии у США звукового оружия
Трамп высказался о возможном наличии у США звукового оружия
Президент США Дональд Трамп прокомментировал гипотезу о якобы применении американскими силами звукового оружия при похищении главы Венесуэлы Николаса Мадуро... РИА Новости, 21.01.2026
в мире, сша, венесуэла, дональд трамп, николас мадуро
В мире, США, Венесуэла, Дональд Трамп, Николас Мадуро
Трамп высказался о возможном наличии у США звукового оружия

ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прокомментировал гипотезу о якобы применении американскими силами звукового оружия при похищении главы Венесуэлы Николаса Мадуро заявлением о том, что Штаты обладают такими боевыми средствами, о которых никто не знает.
"У нас есть оружие, о котором никто не знает", - сказал Трамп в интервью телеканалу News Nation в ответ на соответствующий вопрос.
Он добавил, что "не хотел бы, чтобы у кого-то еще оно было".
"Я бы сказал, лучше не говорить об этом, но у нас есть удивительное оружие", - заявил президент США.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп отметил важность Гренландии для создания системы ПРО "Золотой купол"
06:16
 
В миреСШАВенесуэлаДональд ТрампНиколас Мадуро
 
 
