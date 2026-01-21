https://ria.ru/20260121/tramp-2069209726.html
Трамп высказался о возможном наличии у США звукового оружия
2026-01-21T06:23:00+03:00
2026-01-21T06:23:00+03:00
2026-01-21T06:29:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
дональд трамп
николас мадуро
сша
венесуэла
в мире, сша, венесуэла, дональд трамп, николас мадуро
Трамп высказался о возможном наличии у США звукового оружия
Трамп: США обладают оружием, о котором никто не знает
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прокомментировал гипотезу о якобы применении американскими силами звукового оружия при похищении главы Венесуэлы Николаса Мадуро заявлением о том, что Штаты обладают такими боевыми средствами, о которых никто не знает.
"У нас есть оружие, о котором никто не знает", - сказал Трамп
в интервью телеканалу News Nation
в ответ на соответствующий вопрос.
Он добавил, что "не хотел бы, чтобы у кого-то еще оно было".
"Я бы сказал, лучше не говорить об этом, но у нас есть удивительное оружие", - заявил президент США.