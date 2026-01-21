Трамп ответил на угрозы ЕС применить "торговую базуку"

ВАШИНГТОН, 21 янв — РИА Новости. Все, что сделает Европа в отношении США, вернется к ней рикошетом, заявил президент Дональд Трамп, комментируя планы ЕС применить против Штатов "торговую базуку".
"Я, честно говоря, не думаю, что они на самом деле понимают, что это значит, но при этом они уже применяют "торговые базуки",... и это срикошетит обратно", — сказал Трамп в интервью телеканалу NewsNation.
Хозяин Белого дома в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая в июне увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник заявил, что ЕС обладает "очень мощными" инструментами в вопросах торговли, которые Евросоюз может использовать для противодействия новым пошлинам со стороны США. В частности, он упомянул "инструмент против принуждения" Евросоюза, известный также как "торговая базука".
Ситуация вокруг Гренландии
С начала второго президентского срока Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле откровенно настаивает на этом. Он утверждает, что вокруг автономии в составе Королевства Дания якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как оборона самого острова — лишь "две собачьи упряжки".
Это вызвало резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
В ответ глава Белого дома ввел десятипроцентные тарифы против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Они начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до "полного и окончательного приобретения острова".
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что Гренландия принадлежит Дании.
