Трамп пообещал интересную поездку в Давос
06:18 21.01.2026
Трамп пообещал интересную поездку в Давос
Президент США Дональд Трамп пообещал, что его поездка на Всемирный экономический форум в Давосе будет интересной.
Новости
ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал, что его поездка на Всемирный экономический форум в Давосе будет интересной.
"Это будет интересная поездка. Я понятия не имею, что произойдет", – заявил он журналистам на территории Белого дома перед отлетом в Давос.
Трамп также выразил уверенность, что поездка будет очень успешной.
В этом году Трамп выступит на форуме в среду, 21 января, в 16.30 мск. Примерно через час после этого он примет участие во встрече глав государств, а вечером, в 19.25 мск, поучаствует в приеме с представителями бизнеса. На следующий день в 12.30 американский лидер проведет церемонию объявления устава "Совета мира" по урегулированию ситуации в секторе Газа и отбудет в Вашингтон.
Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.
