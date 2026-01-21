https://ria.ru/20260121/tramp-2069209306.html
Трамп пообещал интересную поездку в Давос
Президент США Дональд Трамп пообещал, что его поездка на Всемирный экономический форум в Давосе будет интересной. РИА Новости, 21.01.2026
Трамп пообещал, что его поездка в Давос будет интересной