Трамп отметил важность Гренландии для создания системы ПРО "Золотой купол"
Трамп отметил важность Гренландии для создания системы ПРО "Золотой купол"
Трамп отметил важность Гренландии для создания системы ПРО "Золотой купол"
Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия играет очень важную роль в создании системы ПРО "Золотой купол". РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T06:16:00+03:00
2026-01-21T06:16:00+03:00
2026-01-21T06:18:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
гренландия
сша
дания
Трамп отметил важность Гренландии для создания системы ПРО "Золотой купол"
Трамп: Гренландия очень важна для создания системы ПРО "Золотой купол"