Рейтинг@Mail.ru
Трамп отметил важность Гренландии для создания системы ПРО "Золотой купол" - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:16 21.01.2026 (обновлено: 06:18 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/tramp-2069209187.html
Трамп отметил важность Гренландии для создания системы ПРО "Золотой купол"
Трамп отметил важность Гренландии для создания системы ПРО "Золотой купол" - РИА Новости, 21.01.2026
Трамп отметил важность Гренландии для создания системы ПРО "Золотой купол"
Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия играет очень важную роль в создании системы ПРО "Золотой купол". РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T06:16:00+03:00
2026-01-21T06:18:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066252978_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_046e1b543833fcd3667db34ea57273c7.jpg
https://ria.ru/20260117/tramp-2068537993.html
гренландия
сша
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066252978_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_e9992c7f84aecab1c5d5af2af5c59b0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп
Трамп отметил важность Гренландии для создания системы ПРО "Золотой купол"

Трамп: Гренландия очень важна для создания системы ПРО "Золотой купол"

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия играет очень важную роль в создании системы ПРО "Золотой купол".
"Это так важно для "Золотого купола", это так важно для национальной, а на самом деле и для международной безопасности", - сказал Трамп в интервью телеканалу NewsNation.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Трамп назвал условие эффективной работы системы ПРО "Золотой купол"
17 января, 19:50
 
В миреГренландияСШАДанияДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала