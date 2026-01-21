Рейтинг@Mail.ru
06:13 21.01.2026
Трамп заявил, что на программах поддержки мигрантов разворованы миллиарды
Трамп заявил, что на программах поддержки мигрантов разворованы миллиарды
Президент США Дональд Трамп заявил о 19 миллиардах долларов, разворованных на программах помощи мигрантам. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T06:13:00+03:00
2026-01-21T06:13:00+03:00
в мире
сша
калифорния
дональд трамп
Трамп заявил, что на программах поддержки мигрантов разворованы миллиарды

Трамп: в США на программах поддержки мигрантов разворовано $19 миллиардов

ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о 19 миллиардах долларов, разворованных на программах помощи мигрантам.
"У нас 19 миллиардов долларов похищенных денег как минимум. Я думаю, число будет гораздо выше", - сказал Трамп в интервью телеканалу News Nation.
Как заявил Трамп, это происходит в Калифорнии и других штатах.
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Трамп прокомментировал ситуацию с нелегальными мигрантами в США
27 июня 2025, 00:32
 
В миреСШАКалифорнияДональд Трамп
 
 
