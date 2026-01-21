https://ria.ru/20260121/tramp-2069204634.html
Пушков высмеял реакцию ЕС на планы Трампа
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости.
В ЕС вспомнили о Гренландии только после угроз со стороны президента США Дональда Трампа, заявил
в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
«
"О существовании Гренландии в Евросоюзе давно позабыли и вспомнили о ней только из-за Трампа", — написал он.
Сенатор напомнил о расколе внутри ЕС по вопросу притязаний хозяина Белого дома на остров. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не уступит в этом вопросе, в то время как премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сказал, что понимает Трампа по Гренландии и даже купил глобус, чтобы найти ее на карте.
"Раскол в ЕС — теперь уже по Гренландии", — резюмировал Пушков.
На прошлой неделе президент США
Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании
, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.