Пушков высмеял реакцию ЕС на планы Трампа

"О существовании Гренландии в Евросоюзе давно позабыли и вспомнили о ней только из-за Трампа", — написал он.

Сенатор напомнил о расколе внутри ЕС по вопросу притязаний хозяина Белого дома на остров. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не уступит в этом вопросе, в то время как премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сказал, что понимает Трампа по Гренландии и даже купил глобус, чтобы найти ее на карте.