Пушков высмеял реакцию ЕС на планы Трампа
04:59 21.01.2026 (обновлено: 05:05 21.01.2026)
Пушков высмеял реакцию ЕС на планы Трампа
В ЕС вспомнили о Гренландии только после угроз со стороны президента США Дональда Трампа, заявил в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике... РИА Новости, 21.01.2026
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
алексей пушков
евросоюз
гренландия
сша
дания
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В ЕС вспомнили о Гренландии только после угроз со стороны президента США Дональда Трампа, заявил в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
«
"О существовании Гренландии в Евросоюзе давно позабыли и вспомнили о ней только из-за Трампа", — написал он.
Сенатор напомнил о расколе внутри ЕС по вопросу притязаний хозяина Белого дома на остров. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не уступит в этом вопросе, в то время как премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сказал, что понимает Трампа по Гренландии и даже купил глобус, чтобы найти ее на карте.
"Раскол в ЕС — теперь уже по Гренландии", — резюмировал Пушков.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампАлексей ПушковЕвросоюз
 
 
