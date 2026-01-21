https://ria.ru/20260121/tramp-2069198059.html
СМИ: Трамп сможет возглавлять Совет мира после отставки с поста президента
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп сможет возглавлять создаваемый Вашингтоном "Совет мира" после отставки с поста главы государства, передает агентство Блумберг
со ссылкой на американского чиновника.
Трамп
ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России
и Белоруссии
. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
подтвердил, что президент Владимир Путин
получил приглашение войти в "Совет мира". Песков при этом подчеркнул, что Москва
пока не знает всех деталей инициативы о создании "Совета мира" и рассчитывает получить разъяснения в ходе контактов с США
. Президент Белоруссии Александр Лукашенко
, согласившийся войти в совет, назвал враньем утверждения о том, что для участия в этой организации надо внести миллиард долларов.
"Трамп сможет по-прежнему возглавлять предлагаемый им "Совет мира" после того, как покинет Белый дом. Председательствовать Трамп будет до тех пор, пока он не подаст в отставку (с этого поста - ред.)", - передает агентство.
По словам собеседника агентства, будущий президент США сможет назначить или выдвинуть официального представителя Штатов в совете. На вопрос, станет ли сумма в один миллиард долларов вступительным взносом для участия в совете, чиновник ответил отрицательно. Он добавил, что страны, которые внесут значительный вклад в проекты и пожелают сохранить надзорные функции, получат разрешение продолжить участие, указывает агентство.