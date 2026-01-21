Рейтинг@Mail.ru
02:56 21.01.2026
СМИ: Трамп сможет возглавлять Совет мира после отставки с поста президента
в мире
сша
россия
белоруссия
дональд трамп
дмитрий песков
владимир путин
в мире, сша, россия, белоруссия, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин
В мире, США, Россия, Белоруссия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин
СМИ: Трамп сможет возглавлять Совет мира после отставки с поста президента

Bloomberg: Трамп сможет возглавлять Совет мира после отставки с поста президента

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сможет возглавлять создаваемый Вашингтоном "Совет мира" после отставки с поста главы государства, передает агентство Блумберг со ссылкой на американского чиновника.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президент Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира". Песков при этом подчеркнул, что Москва пока не знает всех деталей инициативы о создании "Совета мира" и рассчитывает получить разъяснения в ходе контактов с США. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, согласившийся войти в совет, назвал враньем утверждения о том, что для участия в этой организации надо внести миллиард долларов.
"Трамп сможет по-прежнему возглавлять предлагаемый им "Совет мира" после того, как покинет Белый дом. Председательствовать Трамп будет до тех пор, пока он не подаст в отставку (с этого поста - ред.)", - передает агентство.
По словам собеседника агентства, будущий президент США сможет назначить или выдвинуть официального представителя Штатов в совете. На вопрос, станет ли сумма в один миллиард долларов вступительным взносом для участия в совете, чиновник ответил отрицательно. Он добавил, что страны, которые внесут значительный вклад в проекты и пожелают сохранить надзорные функции, получат разрешение продолжить участие, указывает агентство.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп допустил, что новый Совет мира может прийти на замену ООН
В миреСШАРоссияБелоруссияДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
