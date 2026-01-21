Рейтинг@Mail.ru
Трамп едет в Давос после резонансного выступления по видеосвязи в 2025 году - РИА Новости, 21.01.2026
00:47 21.01.2026
Трамп едет в Давос после резонансного выступления по видеосвязи в 2025 году
Трамп едет в Давос после резонансного выступления по видеосвязи в 2025 году - РИА Новости, 21.01.2026
Трамп едет в Давос после резонансного выступления по видеосвязи в 2025 году
Президент США Дональд Трамп лично выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 19 по 23 января в Швейцарии, после того как в прошлом... РИА Новости, 21.01.2026
в мире
давос
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
нато
в мире, давос, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, нато, опек, brent, wti (нефть), мирный план сша по украине
В мире, Давос, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО, ОПЕК, Brent, WTI (нефть), Мирный план США по Украине
Трамп едет в Давос после резонансного выступления по видеосвязи в 2025 году

Трамп лично выступит на экономическом форуме в Давосе

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп лично выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 19 по 23 января в Швейцарии, после того как в прошлом году обращался к участникам по видеосвязи, немало удивив присутствующих своим выступлением. Чем запомнилось выступление американского лидера в 2025 году - в материале РИА Новости.
В этом году Трамп выступит на форуме в среду, 21 января в 16.30 мск. Через час примерно после этого он примет участие во встрече глав государств, а вечером, в 19.25 мск, поучаствует в приеме с представителями бизнеса. На следующий день, в 12.30, американский лидер проведет церемонию объявления устава "Совета мира" по урегулированию ситуации в секторе Газа и отбудет в Вашингтон.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трамп заявил, что разочаровался в Норвегии
Вчера, 23:59
Выступление на прошлогоднем Давосе стало первым появлением Трампа на международной арене после возвращения в Овальный кабинет. Оно активно освещалось в СМИ. Издания отмечали, что Трамп вернулся на мировую арену "в агрессивной манере" и воспользовался площадкой, чтобы предупредить мировую элиту о намерениях довести до конца свои предвыборные обещания, даже если для этого придется лишиться союзников.

Угроза НАТО с большого экрана

Наибольший резонанс прошлогоднее выступление Трампа в Давосе получило после прямой угрозы прекратить финансирование НАТО. Трамп предупредил, что Вашингтон может пойти на этот шаг из-за неравномерности распределения обязательств между членами альянса.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп допустил, что новый Совет мира может прийти на замену ООН
00:04
Трамп также объявил о намерении потребовать от всех стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% от их валового внутреннего продукта. Члены альянса впоследствии согласились на этот шаг.
Тем не менее, не все союзники США "взяли под козырек", что впоследствии вызвало раздражение американского лидера. Так, Испания отказывается повышать военные расходы выше уровня 2% ВВП, в ответ Трамп угрожал обложить ее пошлинами.

Перекройка торговых отношений

"Холодным душем" для участников прошлогоднего форума стало объявление Трампа о планах перекроить торговые отношения со своими партнерами. Говоря об партнерах, Трамп указал на желание устранить торговый дефицит США, установив справедливые торговые отношения.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трамп уверен, что Бог им гордится
Вчера, 23:59
Вслед за этими последовали волны вводимых американской администрацией импортных пошлин, которые охватили десятки стран, вынудив мировых лидеров ехать в Белый дом и лично договариваться с Трампом о послаблениях.

Усилия по Украине

Одной из главных тем прошлого выступления Трампа стало объявление о его усилиях завершить конфликт на Украине. На тот момент он не предоставил подробностей, но обозначил эту задачу одним из приоритетов работы своего правительства.
Президент США выразил желание вскоре встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы совместно достичь урегулирования, а также подчеркнул, что хотел бы участия Китая в мирном процессе.
В последних заявлениях американского президента по теме звучало мнение о том, что Россия готова заключить сделку по украинскому урегулированию, а в промедлении виноват лишь Владимир Зеленский.

Давление на нефтяные цены

Не оставил американский лидер без внимания в Давосе и энергетические рынки. Трамп потребовал от ОПЕК снизить цены на нефть, так как считал, что это может способствовать завершению конфликта на Украине. Уже спустя несколько минут после этого заявления цены на нефть снизились примерно на 1%. После этого в течение года цены на нефть несколько раз переходили к подъему, но закончили 2025 на отметке на 20,7% ниже, чем за год до этого для марки Brent и на 24% для WTI.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трамп заявил, что убедит жителей Гренландии присоединиться к США
Вчера, 23:49
 
