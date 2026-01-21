Рейтинг@Mail.ru
Трамп допустил, что новый Совет мира может прийти на замену ООН - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:04 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/tramp-2069186526.html
Трамп допустил, что новый Совет мира может прийти на замену ООН
Трамп допустил, что новый Совет мира может прийти на замену ООН - РИА Новости, 21.01.2026
Трамп допустил, что новый Совет мира может прийти на замену ООН
Американский президент Дональд Трамп допустил, что создаваемый США Совет мира может прийти на замену ООН, поскольку пока организация не очень полезна. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T00:04:00+03:00
2026-01-21T00:04:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068393714_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7cd18bf5dcb9bef32ed68aabc0659810.jpg
https://ria.ru/20260120/tramp-2069161170.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068393714_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_b3b2b51ed828bb5b69180489a8339145.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, оон
В мире, США, Дональд Трамп, ООН
Трамп допустил, что новый Совет мира может прийти на замену ООН

Трамп: Совет мира может прийти на замену ООН

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп допустил, что создаваемый США Совет мира может прийти на замену ООН, поскольку пока организация не очень полезна.
"Что ж, возможно", - ответил он журналистам на вопрос о том, может ли Совет мира заместить ООН.
Глава Белого дома добавил, что пока что ООН является не очень полезной организацией с его точки зрения.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трамп объяснил, почему пригласил Путина в Совет мира
Вчера, 21:10
 
В миреСШАДональд ТрампООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала