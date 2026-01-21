https://ria.ru/20260121/tramp-2069186526.html
Трамп допустил, что новый Совет мира может прийти на замену ООН
Трамп допустил, что новый Совет мира может прийти на замену ООН - РИА Новости, 21.01.2026
Трамп допустил, что новый Совет мира может прийти на замену ООН
Американский президент Дональд Трамп допустил, что создаваемый США Совет мира может прийти на замену ООН, поскольку пока организация не очень полезна. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T00:04:00+03:00
2026-01-21T00:04:00+03:00
2026-01-21T00:04:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068393714_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7cd18bf5dcb9bef32ed68aabc0659810.jpg
https://ria.ru/20260120/tramp-2069161170.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068393714_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_b3b2b51ed828bb5b69180489a8339145.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, оон
В мире, США, Дональд Трамп, ООН
Трамп допустил, что новый Совет мира может прийти на замену ООН
Трамп: Совет мира может прийти на замену ООН