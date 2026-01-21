Как было — не будет. Трамп сделал Путину интересное предложение

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости, Михаил Катков. Президент США пытается создать альтернативу ООН — Совет мира. Испытанием организации на прочность станет урегулирование палестино-израильского конфликта. Странам, которые откажутся поддержать план Трампа, Вашингтон угрожает тарифной дубиной. В чем суть американской инициативы — разбиралось РИА Новости.

Статский советник

Трамп позвал в Совет мира и Путина. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Москва изучает предложение и надеется на контакты с Вашингтоном, чтобы уточнить нюансы.

Первым делом Совет мира должен прекратить войну в Газе. Возглавит организацию сам президент США, также американскую сторону представят госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, заместитель советника по нацбезопасности Роберт Гэбриел, зять Трампа Джаред Кушнер и миллиардер Марк Роуэн. В учредительном совете — президент Всемирного банка Аджай Банга и бывший премьер Великобритании Тони Блэр. Им доверят бюджет и выработку стратегии.

В Совет мира пригласили глав Франции, Германии, Канады, Турции, Италии, Венгрии, Египта, Казахстана, Белоруссии, Аргентины, Бразилии, Украины и еще 47 стран, сообщает Axios. Отвечают по-разному. Так, Эммануэль Макрон сразу отказался. Трамп тут же пригрозил ввести пошлины в 200% на французское вино. Премьер-министры Армении и Венгрии Никол Пашинян и Виктор Орбан, а также президент Белоруссии Александр Лукашенко, напротив, незамедлительно согласились.

Напомним: мирный план США по Газе вступил в силу в октябре. На первом этапе ХАМАС и Израиль прекращают огонь, обмениваются заложниками и заключенными. Подразделения ЦАХАЛ частично выводятся из сектора, гуманитарная помощь наращивается. Второй этап — с 15 января. Подразумевается восстановление Газы и полная демилитаризация региона, включая разоружение ХАМАС и других группировок.

Джаред Кушнер на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже

Палестинским властям сектора Газа фактически отводится роль исполнителей воли Белого дома, закамуфлированной под решения международного Совета мира, считают на телеканале Al Jazeera. В то же время там признали, что это шанс избежать возобновления израильского наступления.

Глава Центра североамериканских исследований Виктория Журавлева видит во внешней политике Трампа реакцию на внутриполитические вызовы. Ведь он представляет интересы не всего населения, а сторонников Республиканской партии, хотя 43% избирателей не поддерживают ни одну из парламентских сил.

Дым на месте израильского удара в секторе Газа

"Тем не менее к президенту США следует относиться очень серьезно. Во внутренней политике он уже сделал все, что мог, и после парламентских выборов, которые состоятся в ноябре, для него все станет только хуже. Поэтому международная повестка — это возможность показать себя миру и реализовать свои огромные амбиции, вместе с тем укрепив позиции Вашингтона. При этом Трамп действует так, чтобы его инициативы не ушли вместе с ним, когда он покинет Белый дом", — отметила политолог в беседе с РИА Новости.

Особенности национальной политики

Трамп хочет использовать Совет мира для урегулирования всех глобальных конфликтов. По данным Bloomberg, Вашингтон собирается продавать постоянное членство в организации за миллиард долларов. Белый дом опроверг сообщение агентства, указав: "Минимального взноса для вступления нет". Значит ли это, что некоторым придется заплатить больше, неизвестно.

Главы Аргентины, Белоруссии и Армении опубликовали пригласительное письмо Трампа. В частности, там говорится о стремлении "укрепить мир на Ближнем Востоке" и "смелом новом подходе к урегулированию глобальных конфликтов".

Financial Times уточняет: организация позиционируется как международная структура, "стремящаяся содействовать стабильности, восстановлению надежного и законного управления, обеспечению прочного мира в районах, затронутых конфликтом или находящихся под угрозой конфликта", посредством "прагматичных решений, здравого смысла и смелости", а также отказа от "старых и неэффективных подходов и институтов".

Президент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН

Все там, конечно, зависит от президента США. Только он определяет, кого принять в организацию, а кого исключить. Его распоряжения можно отменить, но для этого потребуется 2/3 голосов участников Совета мира. А право вето — лишь у Вашингтона.

"Это Организация Объединенных Наций Трампа, которая игнорирует основные положения Устава ООН", — заключает Reuters.

Прощай, Америка

В начале января Трамп подписал меморандум о выходе США из 66 международных организаций. Среди них — более трех десятков структур ООН, занимающихся в том числе продвижением демократии и борьбой с изменением климата. Рубио пояснил: они избыточны, расточительны и неэффективны. Помимо этого, с 2027-го США покинут ЮНЕСКО, так как Трампу не нравится концепция многообразия и инклюзивности.

Госсекретарь США Марко Рубио

"Скорее всего, президент США действительно задумал альтернативу тяжелой, неповоротливой ООН и другим структурам, безуспешно пытающимся урегулировать международные конфликты. Но не факт, что добьется результата в Газе, не говоря уже о других регионах", — подчеркивает Журавлева.

Научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Алексей Юрк согласен с этим. Воплотить в жизнь американскую утопию очень трудно, предупреждает он.

Израильские танки недалеко от границы с сектором Газа

"Лидеры 58 государств могут принимать самые разные постановления, но они будут мало отличаться от резолюций ООН. План нереальный. Например, в Газе предполагается создать "международные стабилизационные силы" для соблюдения перемирия. Однако отправлять солдат в регион не хотят даже США, а ХАМАС не собирается ни разоружаться, ни тем более самоликвидироваться", — говорит политолог.