Конгрессвумен показала торт в форме Гренландии с декором в виде флага США - РИА Новости, 21.01.2026
05:29 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/tort-2069206777.html
Конгрессвумен показала торт в форме Гренландии с декором в виде флага США
Конгрессвумен показала торт в форме Гренландии с декором в виде флага США - РИА Новости, 21.01.2026
Конгрессвумен показала торт в форме Гренландии с декором в виде флага США
Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна показала фото торта, схожего по форме с островом Гренландия и задекорированного под флаг США. РИА Новости, 21.01.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052205361_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2bfec956470c26f3b8da8cb0c08d7cb5.jpg
РИА Новости
2026
РИА Новости
Новости
в мире, гренландия, сша, дания, анна паулина луна, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Дания, Анна Паулина Луна, Дональд Трамп
Конгрессвумен показала торт в форме Гренландии с декором в виде флага США

Конгрессвумен Луна показала торт в форме Гренландии с декором в виде флага США

© AP Photo / John LocherАнна Паулина Луна
Анна Паулина Луна - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / John Locher
Анна Паулина Луна. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна показала фото торта, схожего по форме с островом Гренландия и задекорированного под флаг США.
В публикации в соцсети Х Луна продемонстрировала торт-Гренландию, раскрашенный в цвета американского флага. Рядом с тортом красуется подпись "Гренландия".
© Anna Paulina Luna/XКонгрессвумен Луна показала торт в форме Гренландии с декором в виде флага США
Конгрессвумен Луна показала торт в форме Гренландии с декором в виде флага США - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Anna Paulina Luna/X
Конгрессвумен Луна показала торт в форме Гренландии с декором в виде флага США
"Что за торт!" - такими словами сопроводила фотографию конгрессвумен.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трамп пообещал, что разрешение ситуации с Гренландией обрадует НАТО
Вчера, 23:37
 
В миреГренландияСШАДанияАнна Паулина ЛунаДональд Трамп
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
