https://ria.ru/20260121/tort-2069206777.html
Конгрессвумен показала торт в форме Гренландии с декором в виде флага США
Конгрессвумен показала торт в форме Гренландии с декором в виде флага США - РИА Новости, 21.01.2026
Конгрессвумен показала торт в форме Гренландии с декором в виде флага США
Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна показала фото торта, схожего по форме с островом Гренландия и задекорированного под флаг США. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T05:29:00+03:00
2026-01-21T05:29:00+03:00
2026-01-21T05:29:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
анна паулина луна
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052205361_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2bfec956470c26f3b8da8cb0c08d7cb5.jpg
https://ria.ru/20260120/grenlandiya-2069182455.html
гренландия
сша
дания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052205361_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8779e553cd035169d7cff9d29d2f0d79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гренландия, сша, дания, анна паулина луна, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Дания, Анна Паулина Луна, Дональд Трамп
Конгрессвумен показала торт в форме Гренландии с декором в виде флага США
Конгрессвумен Луна показала торт в форме Гренландии с декором в виде флага США