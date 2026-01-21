Рейтинг@Mail.ru
Суд не стал арестовывать средства на счету Тимошенко - РИА Новости, 21.01.2026
15:26 21.01.2026
Суд не стал арестовывать средства на счету Тимошенко
Суд не стал арестовывать средства на счету Тимошенко - РИА Новости, 21.01.2026
Суд не стал арестовывать средства на счету Тимошенко
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины не стал арестовывать средства на счету лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, но арестовал имущество РИА Новости, 21.01.2026
в мире
украина
киевская область
юлия тимошенко
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
партия "батькивщина"
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
украина
киевская область
в мире, украина, киевская область, юлия тимошенко, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), партия "батькивщина", специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
В мире, Украина, Киевская область, Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Партия "Батькивщина", Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
Суд не стал арестовывать средства на счету Тимошенко

Суд арестовал имущество мужа Тимошенко

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины не стал арестовывать средства на счету лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, но арестовал имущество ее мужа, сообщает телеканал украинский "Общественное".
НАБУ в среду опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении Тимошенко, которой предъявлены обвинения. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос.
"ВАКС частично удовлетворил ходатайство не арестовывать средства на счету Юлии Тимошенко, впрочем, арестовал имущество мужчины и наложил арест на имущество, изъятое во время обыска. Адвокат Тимошенко Готин заявил, что сторона защиты с решением не согласна, поэтому будет его обжаловать", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Высший антикоррупционный суд Украины в пятницу определил для Тимошенко залог в размере 767,6 тысячи долларов. Она также обязана сдать загранпаспорта, не выезжать за пределы Киевской области. Также суд запретил Тимошенко обсуждать материалы дела с несколькими десятками депутатов Рады, почти все из которых относятся к партии Владимира Зеленского "Слуга народа".
Как сообщило во вторник издание "Украинская правда", сторонники Тимошенко уже внесли за нее более трети установленной судом суммы залога.
