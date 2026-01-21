Суд не стал арестовывать средства на счету Тимошенко

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины не стал арестовывать средства на счету лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, но арестовал имущество ее мужа, сообщает телеканал украинский "Общественное".

"ВАКС частично удовлетворил ходатайство не арестовывать средства на счету Юлии Тимошенко, впрочем, арестовал имущество мужчины и наложил арест на имущество, изъятое во время обыска. Адвокат Тимошенко Готин заявил, что сторона защиты с решением не согласна, поэтому будет его обжаловать", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".