Рейтинг@Mail.ru
Руководство "Телты" пыталось оправдать хищения покупкой станка к госзаказу - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:32 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/telta-2069213572.html
Руководство "Телты" пыталось оправдать хищения покупкой станка к госзаказу
Руководство "Телты" пыталось оправдать хищения покупкой станка к госзаказу - РИА Новости, 21.01.2026
Руководство "Телты" пыталось оправдать хищения покупкой станка к госзаказу
Пермский телефонный завод "Телта", топ-менеджеры которого получили сроки за мошенничество, закупил для выполнения фигурирующего в деле гособоронзаказа... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T07:32:00+03:00
2026-01-21T07:32:00+03:00
происшествия
москва
китай
игорь морозов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_08045f65d5560c03c3b891c2006631d2.jpg
https://ria.ru/20250830/vzyatka-2038446861.html
https://ria.ru/20260120/vzyatka-2069020130.html
москва
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_2dfa1cb8e65443add1d25fccf11d882f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, китай, игорь морозов
Происшествия, Москва, Китай, Игорь Морозов
Руководство "Телты" пыталось оправдать хищения покупкой станка к госзаказу

РИА Новости: руководство "Телты" пыталось оправдать хищения покупкой станка

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕРМЬ, 21 янв - РИА Новости. Пермский телефонный завод "Телта", топ-менеджеры которого получили сроки за мошенничество, закупил для выполнения фигурирующего в деле гособоронзаказа спецоборудование, что, по мнению фигурантов, исключает намерения хищения средств, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В октябре Мещанский суд Москвы приговорил учредителя ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Игоря Морозова, бывшего директора предприятия Алексея Высокова и главного бухгалтера Елену Гришину за мошенничество при выполнении гособоронзаказа к семи годам колонии общего режима и штрафам. Решение было обжаловано. Суд апелляционной инстанции в декабре оставил его в силе.
Бывший начальник управления планирования связи главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин в 235-м гарнизонном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Генерал Оглоблин признал вину в получении взятки от топов завода "Телта"
30 августа 2025, 03:37
Согласно документам, которые имеются в распоряжении агентства, пермский завод изготавливал фигурирующие в деле полевые телефоны в рамках многомиллионного госконтракта с конца апреля по конец ноября 2015 года. Речь о семи тысячах единиц аппаратов. Высоков и Гришина в материалах указывают, что через два месяца после начала работ был приобретен дополнительный станок. Это позволяло нарастить объемы производимых деталей. Поэтому, по мнению фигурантов, не было необходимости устанавливать в телефонные аппараты по госконтракту китайские зубчатые колеса, зубчатый сектор и другие элементы. Обвиняемые утверждают, что первая партия деталей из Китая поступила на завод в конце июля 2015 года. Следовательно, до этого предприятие априори использовало комплектующие собственного изготовления. Также заводчане ссылаются на протоколы оперативных совещаний, в которых сообщалось, что поступившие на завод детали китайского производства были бракованными. Таким образом, их не могли использовать при изготовлении телефонов. А с поставщиком велась претензионная работа. Более того, завод якобы имеет свои производственные мощности для изготовления 2300 таких комплектующих в месяц, а госконтракт исполнялся более семи месяцев, следует их слов Высокова.
Следствие считало, что Морозов, Высоков и Гришина по госконтракту предоставили ложные данные о стоимости комплектующих изделий и похитили более 33 миллионов рублей. Подчеркивалось, что в результате условия договора выполнены не были, чем государству причинен ущерб в особо крупном размере.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Экс-глава УМВД по Владимирской области не признал вину в получении взятки
Вчера, 13:30
 
ПроисшествияМоскваКитайИгорь Морозов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала