Руководство "Телты" пыталось оправдать хищения покупкой станка к госзаказу

ПЕРМЬ, 21 янв - РИА Новости. Пермский телефонный завод "Телта", топ-менеджеры которого получили сроки за мошенничество, закупил для выполнения фигурирующего в деле гособоронзаказа спецоборудование, что, по мнению фигурантов, исключает намерения хищения средств, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Следствие считало, что Морозов, Высоков и Гришина по госконтракту предоставили ложные данные о стоимости комплектующих изделий и похитили более 33 миллионов рублей. Подчеркивалось, что в результате условия договора выполнены не были, чем государству причинен ущерб в особо крупном размере.