Руководство "Телты" пыталось оправдать хищения покупкой станка к госзаказу

ПЕРМЬ, 21 янв - РИА Новости. Пермский телефонный завод "Телта", топ-менеджеры которого получили сроки за мошенничество, закупил для выполнения фигурирующего в деле гособоронзаказа спецоборудование, что, по мнению фигурантов, исключает намерения хищения средств, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В октябре Мещанский суд Москвы приговорил учредителя ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Игоря Морозова, бывшего директора предприятия Алексея Высокова и главного бухгалтера Елену Гришину за мошенничество при выполнении гособоронзаказа к семи годам колонии общего режима и штрафам. Решение было обжаловано. Суд апелляционной инстанции в декабре оставил его в силе.
Генерал Оглоблин признал вину в получении взятки от топов завода "Телта"
30 августа 2025, 03:37
Согласно документам, которые имеются в распоряжении агентства, пермский завод изготавливал фигурирующие в деле полевые телефоны в рамках многомиллионного госконтракта с конца апреля по конец ноября 2015 года. Речь о семи тысячах единиц аппаратов. Высоков и Гришина в материалах указывают, что через два месяца после начала работ был приобретен дополнительный станок. Это позволяло нарастить объемы производимых деталей. Поэтому, по мнению фигурантов, не было необходимости устанавливать в телефонные аппараты по госконтракту китайские зубчатые колеса, зубчатый сектор и другие элементы. Обвиняемые утверждают, что первая партия деталей из Китая поступила на завод в конце июля 2015 года. Следовательно, до этого предприятие априори использовало комплектующие собственного изготовления. Также заводчане ссылаются на протоколы оперативных совещаний, в которых сообщалось, что поступившие на завод детали китайского производства были бракованными. Таким образом, их не могли использовать при изготовлении телефонов. А с поставщиком велась претензионная работа. Более того, завод якобы имеет свои производственные мощности для изготовления 2300 таких комплектующих в месяц, а госконтракт исполнялся более семи месяцев, следует их слов Высокова.
Следствие считало, что Морозов, Высоков и Гришина по госконтракту предоставили ложные данные о стоимости комплектующих изделий и похитили более 33 миллионов рублей. Подчеркивалось, что в результате условия договора выполнены не были, чем государству причинен ущерб в особо крупном размере.