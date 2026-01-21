Цивилев попросил Путина поддержать создание запаса оборудования для ТЭК

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев попросил президента РФ Владимира Путина поддержать создание федерального запаса оборудования для ликвидации аварий на объектах топливно-энергетического комплекса.

"Для оперативной ликвидации аварий на объектах электроэнергетики и теплоснабжения в конце года мы совместно с министром ЖКХ и строительства (Иреком - ред.) Файзулиным, министром по чрезвычайным ситуациям (Александром - ред.) Куренковым и министром промышленности (Антоном - ред.) Алихановым определили дополнительную потребность в материально-технических ресурсах", - сказал он на совещании кабмина с главой государства.