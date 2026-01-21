https://ria.ru/20260121/tek-2069386969.html
Цивилев попросил Путина поддержать создание запаса оборудования для ТЭК
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев попросил президента РФ Владимира Путина поддержать создание федерального запаса оборудования для ликвидации аварий на... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T18:15:00+03:00
Цивилев попросил Путина поддержать создание запаса оборудования для ТЭК
