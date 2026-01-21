Рейтинг@Mail.ru
18:15 21.01.2026
Цивилев попросил Путина поддержать создание запаса оборудования для ТЭК
Цивилев попросил Путина поддержать создание запаса оборудования для ТЭК
Цивилев попросил Путина поддержать создание запаса оборудования для ТЭК

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев попросил президента РФ Владимира Путина поддержать создание федерального запаса оборудования для ликвидации аварий на объектах топливно-энергетического комплекса.
"Для оперативной ликвидации аварий на объектах электроэнергетики и теплоснабжения в конце года мы совместно с министром ЖКХ и строительства (Иреком - ред.) Файзулиным, министром по чрезвычайным ситуациям (Александром - ред.) Куренковым и министром промышленности (Антоном - ред.) Алихановым определили дополнительную потребность в материально-технических ресурсах", - сказал он на совещании кабмина с главой государства.
"Прошу поддержать формирование такого федерального запаса на базе Росрезерва", - добавил министр.
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев
Цивилев рассказал о росте энергопотребления в России
Россия
Сергей Цивилев
Владимир Путин
Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв)
 
 
