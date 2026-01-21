https://ria.ru/20260121/tegeran-2069351879.html
В Тегеране пройдет заседание межправкомиссии России и Ирана
В Тегеране пройдет заседание межправкомиссии России и Ирана - РИА Новости, 21.01.2026
В Тегеране пройдет заседание межправкомиссии России и Ирана
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Заседание межправкомиссии России и Ирана пройдет в Тегеране 16-18 февраля, сообщило Минэнерго РФ. РИА Новости, 21.01.2026
В Тегеране пройдет заседание межправкомиссии России и Ирана
В Тегеране с 16 по 18 февраля пройдет заседание межправкомиссии России и Ирана