В Тегеране пройдет заседание межправкомиссии России и Ирана - РИА Новости, 21.01.2026
16:34 21.01.2026
В Тегеране пройдет заседание межправкомиссии России и Ирана
В Тегеране пройдет заседание межправкомиссии России и Ирана
в мире
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
сергей цивилев
россия
иран
тегеран (город)
в мире, министерство энергетики рф (минэнерго россии), сергей цивилев, россия, иран, тегеран (город)
В мире, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Сергей Цивилев, Россия, Иран, Тегеран (город)
В Тегеране пройдет заседание межправкомиссии России и Ирана

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Заседание межправкомиссии России и Ирана пройдет в Тегеране 16-18 февраля, сообщило Минэнерго РФ.
"Сергей Цивилев провел заседание российской части постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству... Мероприятие состоялось в рамках подготовки к 19-му заседанию российско-иранской межправкомиссии, которое пройдет 16-18 февраля в Тегеране", - говорится в сообщении.
Цивилев отметил, что несмотря на непростую обстановку Россия остается приверженной планам развития стратегического партнерства с Ираном. "Наша работа по развитию российско-иранских отношений продолжается, запланированные мероприятия межправкомиссии состоятся по графику", - приводит его слова пресс-служба Минэнерго.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Каллас предложила ввести новые санкции против Ирана из-за России
20 января, 19:58
 
В миреМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Сергей ЦивилевРоссияИранТегеран (город)
 
 
