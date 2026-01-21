Рейтинг@Mail.ru
11:42 21.01.2026 (обновлено: 11:43 21.01.2026)
Жителя Казани заподозрили в трех поджогах оборудования сотовой связи
происшествия, казань, лаишевский район, россия
Происшествия, Казань, Лаишевский район, Россия
Сотрудник полиции. Архивное фото
КАЗАНЬ, 21 янв – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Казани, причастного к трем поджогам оборудования сотовой связи в декабре, за два из которых он получил вознаграждение в 80 тысяч рублей, сообщает МВД по Татарстану.
Лаишевском районе Татарстана был зарегистрирован факт поджога базовой станции одного из операторов сотовой связи. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205 УК РФ "Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.
В Москве девушка подложила коробку с петардами под автомобиль и подожгла - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В Москве девушку задержали за поджог коробки с петардами под авто
19 января, 10:11
При осмотре места происшествия полицейские обнаружили следы, оставленные преступником, что помогло установить его личность. Им оказался 38-летний казанец, подрабатывающий случайными заработками.
МВД уточняет, что поджог произошел 29 декабря, а 30 декабря подозреваемый был задержан и затем арестован Вахитовским райсудом Казани.
"Обвиняемый рассказал, что в начале декабря в одном из мессенджеров ему поступило предложение о подработке. "Наниматель" объяснил, что необходимо поджигать стационарное оборудование операторов сотовой связи для того, чтобы их владельцы могли получить страховые выплаты. Казанец признался, что осознавал противоправность данных действий, но согласился на их совершение, так как посчитал предложение выгодным", - рассказали в МВД.
Все поджоги мужчина должен был фиксировать видеосъемкой и отправлять ее "работодателю". Каждый подтвержденный таким образом факт вознаграждался 40 тысячами рублей.
В настоящее время установлена причастность задержанного еще к двум поджогам оборудования сотовой связи улицах Светлая и Кооперативная в Казани, совершенным в декабре 2025 года. За них обвиняемый уже успел получить вознаграждение.
Задержанные за поджоги в Чебоксарах подростки о вербовке украинскими спецслужбами - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Задержанные за поджоги подростки рассказали о вербовке Киевом
16 января, 12:42
 
