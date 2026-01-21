Жителя Казани заподозрили в трех поджогах оборудования сотовой связи

"Обвиняемый рассказал, что в начале декабря в одном из мессенджеров ему поступило предложение о подработке. "Наниматель" объяснил, что необходимо поджигать стационарное оборудование операторов сотовой связи для того, чтобы их владельцы могли получить страховые выплаты. Казанец признался, что осознавал противоправность данных действий, но согласился на их совершение, так как посчитал предложение выгодным", - рассказали в МВД.