Американские военные захватили танкер в Карибском море

ВАШИНГТОН, 21 янв — РИА Новости. Американские военные захватили танкер "Сагитта" в водах Карибского моря, сообщило в соцсети X Южное командование ВС США (SOUTHCOM).
«
"Сегодня утром Вооруженные силы США при поддержке министерства внутренней безопасности без происшествий задержали судно "Сагитта", — говорится в сообщении.
Как заявили в командовании, этот шаг направлен на то, чтобы добиться вывоза нефти из Венесуэлыу "на законных основаниях и в надлежащей координации".
Согласно базам данных, танкер "Сагитта" ходит под флагом Либерии и внесен в санкционные списки США в рамках антироссийских санкций.
Захват танкера Sagitta стал седьмым случаем с момента введения блокады. Ранее в рамках операций группы "Южное копье" американцы задержали, в частности, суда "Маринера", "София" и "Вероника". Как подчеркнули в МИД России, захват "Маринеры" стал серьезным нарушением норм морского права. Там напомнили, что США не раз получали информацию о принадлежности танкера и его мирном статусе.