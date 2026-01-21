Рейтинг@Mail.ru
Американские военные захватили танкер в Карибском море
00:34 21.01.2026 (обновлено: 11:04 21.01.2026)
Американские военные захватили танкер в Карибском море
Американские военные захватили танкер "Сагитта" в водах Карибского моря, сообщило в соцсети X Южное командование ВС США (SOUTHCOM).
Танкер "Сагитта" в водах Карибского моря. Кадр видео
Танкер Сагитта в водах Карибского моря. Кадр видео
© SOUTHCOM
Танкер "Сагитта" в водах Карибского моря. Кадр видео
ВАШИНГТОН, 21 янв — РИА Новости. Американские военные захватили танкер "Сагитта" в водах Карибского моря, сообщило в соцсети X Южное командование ВС США (SOUTHCOM).
"Сегодня утром Вооруженные силы США при поддержке министерства внутренней безопасности без происшествий задержали судно "Сагитта", — говорится в сообщении.

Как заявили в командовании, этот шаг направлен на то, чтобы добиться вывоза нефти из Венесуэлыу "на законных основаниях и в надлежащей координации".
Согласно базам данных, танкер "Сагитта" ходит под флагом Либерии и внесен в санкционные списки США в рамках антироссийских санкций.
Захват танкера Sagitta стал седьмым случаем с момента введения блокады. Ранее в рамках операций группы "Южное копье" американцы задержали, в частности, суда "Маринера", "София" и "Вероника". Как подчеркнули в МИД России, захват "Маринеры" стал серьезным нарушением норм морского права. Там напомнили, что США не раз получали информацию о принадлежности танкера и его мирном статусе.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
США пока не освободили россиян с захваченного танкера, заявил Лавров
