Американские военные захватили танкер в Карибском море

Захват танкера Sagitta стал седьмым случаем с момента введения блокады. Ранее в рамках операций группы "Южное копье" американцы задержали, в частности, суда "Маринера", "София" и "Вероника". Как подчеркнули в МИД России, захват "Маринеры" стал серьезным нарушением норм морского права. Там напомнили, что США не раз получали информацию о принадлежности танкера и его мирном статусе.