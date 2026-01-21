Цивилева назвала причины задержек выплат участникам СВО

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Причины задержек выплат участникам СВО заключаются в неактуальной информации о членах семей военнослужащих и документообороте, который находится в бумажном виде, заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны Анна Цивилева.