Цивилева назвала причины задержек выплат участникам СВО - РИА Новости, 21.01.2026
18:57 21.01.2026 (обновлено: 19:18 21.01.2026)
Цивилева назвала причины задержек выплат участникам СВО
россия, безопасность, анна цивилева, владимир путин
Россия, Безопасность, Анна Цивилева, Владимир Путин
Цивилева назвала причины задержек выплат участникам СВО

Цивилева: бумажный документооборот является причиной задержек выплат бойцам СВО

Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда Защитники Отечества Анна Цивилева во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Причины задержек выплат участникам СВО заключаются в неактуальной информации о членах семей военнослужащих и документообороте, который находится в бумажном виде, заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны Анна Цивилева.
"Для нас важно наладить системную работу, именно системную, чтобы никто из военнослужащих и членов их семей не столкнулся с такими проблемами. И для этого еще в прошлом году мы подробно проанализировали сам механизм предоставления выплат, чтобы выявить причины, при которых могли возникнуть подобные сбои. Хотела бы об этих причинах вам доложить. Во-первых, большая часть документооборота осуществляется в бумажном виде, что влечет значительные временные потери в оформлении и, соответственно, передаче документов. Неполная и зачастую неактуальная информация о членах семей в личных делах военнослужащих", - сказала Цивилева президенту РФ Владимиру Путину на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Путин отметил важность работы ведомств для налаживания выплат бойцам СВО
РоссияБезопасностьАнна ЦивилеваВладимир Путин
 
 
