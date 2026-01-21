Цивилева назвала причины задержек выплат участникам СВО

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Причины задержек выплат участникам СВО заключаются в неактуальной информации о членах семей военнослужащих и документообороте, который находится в бумажном виде, заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны Анна Цивилева.
"Для нас важно наладить системную работу, именно системную, чтобы никто из военнослужащих и членов их семей не столкнулся с такими проблемами. И для этого еще в прошлом году мы подробно проанализировали сам механизм предоставления выплат, чтобы выявить причины, при которых могли возникнуть подобные сбои. Хотела бы об этих причинах вам доложить. Во-первых, большая часть документооборота осуществляется в бумажном виде, что влечет значительные временные потери в оформлении и, соответственно, передаче документов. Неполная и зачастую неактуальная информация о членах семей в личных делах военнослужащих", - сказала Цивилева президенту РФ Владимиру Путину на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.