Экс-супругов из Шумихи заподозрили в обмане бойцов СВО

ЧЕЛЯБИНСК, 21 янв – РИА Новости. Бывшие муж и жена, похищавшие выплаты участникам специальной военной операции, задержаны в Курганской области, возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК РФ по региону.
По данным следствия, с мая 2024 года подозреваемый с бывшей супругой подыскивали одиноких мужчин, проживавших в разных районах региона. Вводя их в заблуждение, они оформляли с ними фиктивные браки. После заключения контрактов положенные военнослужащим выплаты фигуранты присваивали себе, распоряжались ими по своему усмотрению, в том числе покупая дорогостоящие автомобили.
В среду при оперативном сопровождении УФСБ России по Курганской области и силовой поддержке Росгвардии по местам жительства и работы фигурантов прошли обыски на территории области и соседних регионов. Изъяты сотовые телефоны, электронные носители информации, банковские карты и денежные средства, а также документы, свидетельствующие о преступной деятельности.
"Следственными органами СК РФ по Курганской области возбуждено уголовное дело по факту совершения жителями города Шумихи мошеннических действий в крупном размере в составе преступной группы (часть 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Двое подозреваемых задержаны, уточняется в сообщении, проверяется их причастность к иным эпизодам преступной деятельности.
На Урале семерых человек арестовали по делу о хищении выплат участникам СВО
24 ноября 2025, 09:30