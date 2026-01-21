Рейтинг@Mail.ru
15:02 21.01.2026
Экс-супругов из Шумихи заподозрили в обмане бойцов СВО
Бывшие муж и жена, похищавшие выплаты участникам специальной военной операции, задержаны в Курганской области, возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК РФ по...
Экс-супругов из Шумихи заподозрили в обмане бойцов СВО

В Курганской области задержали подозреваемых в хищении выплат участникам СВО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 21 янв – РИА Новости. Бывшие муж и жена, похищавшие выплаты участникам специальной военной операции, задержаны в Курганской области, возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК РФ по региону.
По данным следствия, с мая 2024 года подозреваемый с бывшей супругой подыскивали одиноких мужчин, проживавших в разных районах региона. Вводя их в заблуждение, они оформляли с ними фиктивные браки. После заключения контрактов положенные военнослужащим выплаты фигуранты присваивали себе, распоряжались ими по своему усмотрению, в том числе покупая дорогостоящие автомобили.
В среду при оперативном сопровождении УФСБ России по Курганской области и силовой поддержке Росгвардии по местам жительства и работы фигурантов прошли обыски на территории области и соседних регионов. Изъяты сотовые телефоны, электронные носители информации, банковские карты и денежные средства, а также документы, свидетельствующие о преступной деятельности.
"Следственными органами СК РФ по Курганской области возбуждено уголовное дело по факту совершения жителями города Шумихи мошеннических действий в крупном размере в составе преступной группы (часть 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Двое подозреваемых задержаны, уточняется в сообщении, проверяется их причастность к иным эпизодам преступной деятельности.
Задержание участников этнической организованной группы, которая специализировалась на хищении выплат участникам СВО - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
На Урале семерых человек арестовали по делу о хищении выплат участникам СВО
24 ноября 2025, 09:30
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
