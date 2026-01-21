Инженеры уничтожили более 4,5 миллиона взрывоопасных предметов в зоне СВО

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Военнослужащие российских инженерных войск очистили более 250 тысяч гектаров в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской и Белгородской областях и уничтожили более 4,5 миллиона взрывоопасных предметов, сообщили в Минобороны РФ.

Российские инженерные войска 21 января 2026 года отмечают 325-летие.

"В настоящее время в ходе выполнения задач по разминированию освобожденных территорий Российской Федерации в Луганской и Донецкой народных Республиках , Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской и Белгородской областях очищено более 250 тысяч гектаров, при этом обнаружено и уничтожено свыше 4,5 млн. взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе СВО военные инженеры успешно решают весь комплекс задач инженерного обеспечения, включая фортификационное оборудование позиций и наведение переправ через водные преграды, но разминирование занимает особое место.