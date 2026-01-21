Рейтинг@Mail.ru
Инженеры уничтожили более 4,5 миллиона взрывоопасных предметов в зоне СВО - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/svo-2069205077.html
Инженеры уничтожили более 4,5 миллиона взрывоопасных предметов в зоне СВО
Инженеры уничтожили более 4,5 миллиона взрывоопасных предметов в зоне СВО - РИА Новости, 21.01.2026
Инженеры уничтожили более 4,5 миллиона взрывоопасных предметов в зоне СВО
Военнослужащие российских инженерных войск очистили более 250 тысяч гектаров в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской и Белгородской областях и... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T05:07:00+03:00
2026-01-21T05:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
белгородская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060752500_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fa12e851610d19270d4f601d0052080.jpg
https://ria.ru/20260121/spetsoperatsiya-2069204781.html
https://ria.ru/20260121/spetsoperatsiya-2069204916.html
донецкая народная республика
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060752500_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_31ccd097efd048a8bb6339789f5f67ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Белгородская область, Россия
Инженеры уничтожили более 4,5 миллиона взрывоопасных предметов в зоне СВО

В зоне СВО и приграничье уничтожены более 4,5 миллиона взрывоопасных предметов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Военнослужащие российских инженерных войск очистили более 250 тысяч гектаров в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской и Белгородской областях и уничтожили более 4,5 миллиона взрывоопасных предметов, сообщили в Минобороны РФ.
Российские инженерные войска 21 января 2026 года отмечают 325-летие.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
ВС России уничтожили скопление пехоты ВСУ на правом берегу Днепра
05:04
"В настоящее время в ходе выполнения задач по разминированию освобожденных территорий Российской Федерации в Луганской и Донецкой народных Республиках, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской и Белгородской областях очищено более 250 тысяч гектаров, при этом обнаружено и уничтожено свыше 4,5 млн. взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе СВО военные инженеры успешно решают весь комплекс задач инженерного обеспечения, включая фортификационное оборудование позиций и наведение переправ через водные преграды, но разминирование занимает особое место.
Инженерные войска остаются неотъемлемой и высокоэффективной составляющей ВС РФ, гарантирующей выполнение задач в любой обстановке, подчеркнули в Минобороны.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
ВС России уничтожили автомобиль ВСУ с личным составом
05:05
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаБелгородская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала