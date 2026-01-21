https://ria.ru/20260121/svo-2069205077.html
Инженеры уничтожили более 4,5 миллиона взрывоопасных предметов в зоне СВО
Инженеры уничтожили более 4,5 миллиона взрывоопасных предметов в зоне СВО - РИА Новости, 21.01.2026
Инженеры уничтожили более 4,5 миллиона взрывоопасных предметов в зоне СВО
Военнослужащие российских инженерных войск очистили более 250 тысяч гектаров в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской и Белгородской областях и... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T05:07:00+03:00
2026-01-21T05:07:00+03:00
2026-01-21T05:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
белгородская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060752500_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fa12e851610d19270d4f601d0052080.jpg
https://ria.ru/20260121/spetsoperatsiya-2069204781.html
https://ria.ru/20260121/spetsoperatsiya-2069204916.html
донецкая народная республика
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060752500_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_31ccd097efd048a8bb6339789f5f67ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Белгородская область, Россия
Инженеры уничтожили более 4,5 миллиона взрывоопасных предметов в зоне СВО
В зоне СВО и приграничье уничтожены более 4,5 миллиона взрывоопасных предметов
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Военнослужащие российских инженерных войск очистили более 250 тысяч гектаров в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской и Белгородской областях и уничтожили более 4,5 миллиона взрывоопасных предметов, сообщили в Минобороны РФ.
Российские инженерные войска 21 января 2026 года отмечают 325-летие.
"В настоящее время в ходе выполнения задач по разминированию освобожденных территорий Российской Федерации в Луганской и Донецкой народных Республиках
, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской и Белгородской областях
очищено более 250 тысяч гектаров, при этом обнаружено и уничтожено свыше 4,5 млн. взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе СВО военные инженеры успешно решают весь комплекс задач инженерного обеспечения, включая фортификационное оборудование позиций и наведение переправ через водные преграды, но разминирование занимает особое место.
Инженерные войска остаются неотъемлемой и высокоэффективной составляющей ВС РФ, гарантирующей выполнение задач в любой обстановке, подчеркнули в Минобороны.