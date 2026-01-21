Инженерные войска создали в зоне СВО противодроновые коридоры

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Военнослужащие российских инженерных войск создали в зоне спецоперации противодроновые коридоры, сообщил начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

Российские инженерные войска 21 января 2026 года отмечают 325-летие.

"В целях выполнения задач по подготовке и содержанию путей движения и маневра войск в ходе специальной военной операции в зонах ответственности группировок войск устроены и содержатся противодроновые коридоры безопасности", - сказал Ставицкий в интервью газете " Красная звезда ".

Он добавил, что основными препятствиями на путях движения войск являются разрушенные участки дорог, путепроводы, мосты и плотины, а также скопления поврежденной техники, занимающие одну из полос движения или разбросанные по всей ширине проезжей части.

На дорогах российские бойцы встречали минно­-взрывные заграждения в виде противотанковых мин. Для устранения таких препятствий активно используются беспилотники, оборудованные системами сброса зарядов или специальными приспособлениями для траления.

"Учитывая высокую плотность гидрографической сети в зоне специальной военной операции, важной задачей обеспечения мобильности войск является оборудование и содержание переправ на водных преградах", - рассказал Ставицкий.