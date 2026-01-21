https://ria.ru/20260121/svo-2069187486.html
Инженерные войска создали в зоне СВО противодроновые коридоры
Инженерные войска создали в зоне СВО противодроновые коридоры
Военнослужащие российских инженерных войск создали в зоне спецоперации противодроновые коридоры, сообщил начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий РИА Новости, 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/voyska-2069186823.html
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Военнослужащие российских инженерных войск создали в зоне спецоперации противодроновые коридоры, сообщил начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.
Российские инженерные войска 21 января 2026 года отмечают 325-летие.
"В целях выполнения задач по подготовке и содержанию путей движения и маневра войск в ходе специальной военной операции в зонах ответственности группировок войск устроены и содержатся противодроновые коридоры безопасности", - сказал Ставицкий в интервью газете "Красная звезда".
в интервью газете "Красная звезда
".
Он добавил, что основными препятствиями на путях движения войск являются разрушенные участки дорог, путепроводы, мосты и плотины, а также скопления поврежденной техники, занимающие одну из полос движения или разбросанные по всей ширине проезжей части.
На дорогах российские бойцы встречали минно-взрывные заграждения в виде противотанковых мин. Для устранения таких препятствий активно используются беспилотники, оборудованные системами сброса зарядов или специальными приспособлениями для траления.
"Учитывая высокую плотность гидрографической сети в зоне специальной военной операции, важной задачей обеспечения мобильности войск является оборудование и содержание переправ на водных преградах", - рассказал Ставицкий.
От отметил, что для оборудования переправ основным и наиболее эффективным штатным средством по-прежнему остаются понтонные парки. Кроме того, широко применяются десантные лодки, катера, различные гидроциклы, самоходные плоты, баржи речных пароходств.