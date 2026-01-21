Рейтинг@Mail.ru
Инженерные войска создали в зоне СВО противодроновые коридоры - РИА Новости, 21.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:17 21.01.2026
Инженерные войска создали в зоне СВО противодроновые коридоры
Инженерные войска создали в зоне СВО противодроновые коридоры - РИА Новости, 21.01.2026
Инженерные войска создали в зоне СВО противодроновые коридоры
Военнослужащие российских инженерных войск создали в зоне спецоперации противодроновые коридоры, сообщил начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий
специальная военная операция на украине
юрий ставицкий
вооруженные силы рф
красная звезда
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Военнослужащие российских инженерных войск создали в зоне спецоперации противодроновые коридоры, сообщил начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.
Российские инженерные войска 21 января 2026 года отмечают 325-летие.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Командир рассказал о работе по восстановлению техники ВС России
4 января, 05:05
"В целях выполнения задач по подготовке и содержанию путей движения и маневра войск в ходе специальной военной операции в зонах ответственности группировок войск устроены и содержатся противодроновые коридоры безопасности", - сказал Ставицкий в интервью газете "Красная звезда".
Он добавил, что основными препятствиями на путях движения войск являются разрушенные участки дорог, путепроводы, мосты и плотины, а также скопления поврежденной техники, занимающие одну из полос движения или разбросанные по всей ширине проезжей части.
На дорогах российские бойцы встречали минно­-взрывные заграждения в виде противотанковых мин. Для устранения таких препятствий активно используются беспилотники, оборудованные системами сброса зарядов или специальными приспособлениями для траления.
"Учитывая высокую плотность гидрографической сети в зоне специальной военной операции, важной задачей обеспечения мобильности войск является оборудование и содержание переправ на водных преградах", - рассказал Ставицкий.
От отметил, что для оборудования переправ основным и наиболее эффективным штатным средством по­-прежнему остаются понтонные парки. Кроме того, широко применяются десантные лодки, катера, различные гидроциклы, самоходные плоты, баржи речных пароходств.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Белоусов поздравил бойцов инженерных войск с профессиональным праздником
00:09
 
Специальная военная операция на УкраинеЮрий СтавицкийВооруженные силы РФКрасная звезда
 
 
