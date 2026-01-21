Рейтинг@Mail.ru
Адвокат семьи Свечникова прокомментировал результат ДНК-теста - РИА Новости, 21.01.2026
22:58 21.01.2026
Адвокат семьи Свечникова прокомментировал результат ДНК-теста
Адвокат семьи Свечникова прокомментировал результат ДНК-теста - РИА Новости, 21.01.2026
Адвокат семьи Свечникова прокомментировал результат ДНК-теста
Результаты ДНК-теста подтвердили, что в Босфоре найдено тело пловца Николая Свечникова, на четверг запланировано опознание тела, сообщил РИА Новости адвокат... РИА Новости, 21.01.2026
в мире
босфор
стамбул
николай свечников
босфор
стамбул
в мире, босфор, стамбул, николай свечников
В мире, Босфор, Стамбул, Николай Свечников
Адвокат семьи Свечникова прокомментировал результат ДНК-теста

Адвокат семьи Свечникова Чакмак: ДНК-тест подтвердил гибель спортсмена в Босфоре

© Фото : соцсети Николая СвечниковаНиколай Свечников
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фото : соцсети Николая Свечникова
Николай Свечников. Архивное фото
СТАМБУЛ, 21 янв - РИА Новости. Результаты ДНК-теста подтвердили, что в Босфоре найдено тело пловца Николая Свечникова, на четверг запланировано опознание тела, сообщил РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.
"Действительно, результаты ДНК-теста уже готовы и их сообщат семье пловца. Они подтвердили, что речь идет о Николае. В четверг, вероятнее всего, пройдет процедура опознания тела", - сообщил адвокат.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Семья Свечникова будет судиться с турецкими СМИ
Вчера, 12:35
Он подтвердил, что семья сможет получить тело после завершения всех необходимых процедур.
Родители пропавшего в августе 2025 года российского пловца Николая Свечникова сдали в среду ДНК-тест в Стамбуле для идентификации обнаруженного в Босфоре тела, увидеть его можно будет только после получения результатов, сообщила ранее РИА Новости мать спортсмена Галина. Ей говорили, что результаты будут лишь в четверг.
Отчет о причине гибели Свечникова будет доступен не раньше, чем в конце апреля, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник.
Во вторник утром у берегов района Куручешме - недалеко от точки, где финишировали участники заплыва через Босфор в августе - морской полицией было извлечено тело неизвестного мужчины.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Источник рассказал, когда будет доступен отчет о причине гибели Свечникова
Вчера, 22:29
 
В миреБосфорСтамбулНиколай Свечников
 
 
