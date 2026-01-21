https://ria.ru/20260121/svechnikov-2069442620.html
Адвокат семьи Свечникова прокомментировал результат ДНК-теста
Адвокат семьи Свечникова прокомментировал результат ДНК-теста - РИА Новости, 21.01.2026
Адвокат семьи Свечникова прокомментировал результат ДНК-теста
Результаты ДНК-теста подтвердили, что в Босфоре найдено тело пловца Николая Свечникова, на четверг запланировано опознание тела, сообщил РИА Новости адвокат... РИА Новости, 21.01.2026
СТАМБУЛ, 21 янв - РИА Новости. Результаты ДНК-теста подтвердили, что в Босфоре найдено тело пловца Николая Свечникова, на четверг запланировано опознание тела, сообщил РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.
"Действительно, результаты ДНК-теста уже готовы и их сообщат семье пловца. Они подтвердили, что речь идет о Николае. В четверг, вероятнее всего, пройдет процедура опознания тела", - сообщил адвокат.
Он подтвердил, что семья сможет получить тело после завершения всех необходимых процедур.
Родители пропавшего в августе 2025 года российского пловца Николая Свечникова
сдали в среду ДНК-тест в Стамбуле
для идентификации обнаруженного в Босфоре
тела, увидеть его можно будет только после получения результатов, сообщила ранее РИА Новости мать спортсмена Галина. Ей говорили, что результаты будут лишь в четверг.
Отчет о причине гибели Свечникова будет доступен не раньше, чем в конце апреля, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник.
Во вторник утром у берегов района Куручешме - недалеко от точки, где финишировали участники заплыва через Босфор в августе - морской полицией было извлечено тело неизвестного мужчины.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.