Источник рассказал, когда будет доступен отчет о причине гибели Свечникова

СТАМБУЛ, 21 янв - РИА Новости. Отчет о причине гибели российского пловца Николая Свечникова будет доступен не раньше конца апреля, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

"Тело Свечникова выдадут семье после завершения необходимых процедур в судмедэкспертизе в ближайшее время. Что касается причины гибели, то она будет указана в отчете о вскрытии, на подготовку которого уйдет как минимум три месяца", - сообщил источник.

Родители пропавшего в августе 2025 года российского пловца Николая Свечникова сдали в среду ДНК-тест в Стамбуле для идентификации обнаруженного в Босфоре тела, увидеть его можно будет только после получения результатов, сообщила ранее РИА Новости мать спортсмена Галина. Ей говорили, что результаты будут лишь в четверг.

Во вторник утром у берегов района Куручешме - недалеко от точки, где финишировали участники заплыва через Босфор в августе - морской полицией было извлечено тело неизвестного мужчины.