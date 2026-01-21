https://ria.ru/20260121/svechnikov-2069436082.html
Источник рассказал, когда будет доступен отчет о причине гибели Свечникова
Источник рассказал, когда будет доступен отчет о причине гибели Свечникова - РИА Новости, 21.01.2026
Источник рассказал, когда будет доступен отчет о причине гибели Свечникова
Отчет о причине гибели российского пловца Николая Свечникова будет доступен не раньше конца апреля, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 21.01.2026
СТАМБУЛ, 21 янв - РИА Новости. Отчет о причине гибели российского пловца Николая Свечникова будет доступен не раньше конца апреля, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
ДНК-тест подтвердил, что обнаруженное в Босфоре
тело принадлежит пропавшему российскому пловцу Николаю Свечникову
, утверждает телеканал CNN Turk
.
"Тело Свечникова выдадут семье после завершения необходимых процедур в судмедэкспертизе в ближайшее время. Что касается причины гибели, то она будет указана в отчете о вскрытии, на подготовку которого уйдет как минимум три месяца", - сообщил источник.
Родители пропавшего в августе 2025 года российского пловца Николая Свечникова сдали в среду ДНК-тест в Стамбуле
для идентификации обнаруженного в Босфоре тела, увидеть его можно будет только после получения результатов, сообщила ранее РИА Новости мать спортсмена Галина. Ей говорили, что результаты будут лишь в четверг.
Во вторник утром у берегов района Куручешме - недалеко от точки, где финишировали участники заплыва через Босфор в августе - морской полицией было извлечено тело неизвестного мужчины.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.