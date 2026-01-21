Тело Свечникова выдадут семье после завершения процедур, сообщили СМИ

СТАМБУЛ, 21 янв - РИА Новости. Тело пловца Николая Свечникова выдадут семье после завершения необходимых процедур в судмедэкспертизе, сообщил телеканал CNN Turk.
ДНК-тест подтвердил, что обнаруженное в Босфоре тело принадлежит пропавшему российскому пловцу Николаю Свечникову, сообщил ранее в среду телеканал. Родители пропавшего в августе 2025 года российского пловца Николая Свечникова сдали в среду в Стамбуле ДНК-тест для идентификации обнаруженного в Босфоре тела, увидеть его можно будет только после получения результатов, сообщила ранее РИА Новости мать спортсмена Галина. Ей сообщили, что результаты будут лишь в четверг.
"Тело Свечникова передадут семье после завершения необходимых процедур в управлении судмедэкспертизы", - сообщил канал.
Во вторник утром у берегов района Куручешме - недалеко от точки, где финишировали участники заплыва через Босфор в августе - морской полицией было извлечено тело неизвестного мужчины.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.