ДНК-тест подтвердил, что найденное в Босфоре тело принадлежит Свечникову
21:41 21.01.2026 (обновлено: 22:26 21.01.2026)
ДНК-тест подтвердил, что найденное в Босфоре тело принадлежит Свечникову
Экспертиза установила, что в Босфоре нашли тело российского пловца Николая Свечникова, утверждает CNN Turk. РИА Новости, 21.01.2026
ДНК-тест подтвердил, что найденное в Босфоре тело принадлежит Свечникову

Николай Свечников
СТАМБУЛ, 21 янв — РИА Новости. Экспертиза установила, что в Босфоре нашли тело российского пловца Николая Свечникова, утверждает CNN Turk.
"Результаты ДНК-тестов подтвердили, что обнаруженное в Босфоре тело принадлежит Николаю Свечникову", — говорится в публикации.

Мать пропавшего пловца Свечникова пожаловалась на организаторов заплыва
Во вторник у берегов района Куручешме в Стамбуле морская полиция извлекла тело мужчины. Это произошло недалеко от точки, где финишировали участники заплыва через Босфор в августе 2025 года.

Тело погибшего передадут семье после завершения необходимых процедур в управлении судмедэкспертизы, пишет издание.
Кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу заметили лишь спустя несколько часов.
Как рассказала РИА Новости мать пловца Галина, татуировки на найденном в Босфоре теле схожи с теми, что были у ее сына. Родители прибыли в Стамбул в среду для опознания и ДНК-теста.
Николай Свечников
Родственники пловца Свечникова прокомментировали показания свидетеля
3 ноября 2025, 05:33
 
