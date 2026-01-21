ДНК-тест подтвердил, что найденное в Босфоре тело принадлежит Свечникову

СТАМБУЛ, 21 янв — РИА Новости. Экспертиза установила, что в Босфоре нашли тело российского пловца Николая Свечникова, утверждает CNN Turk.
«
"Результаты ДНК-тестов подтвердили, что обнаруженное в Босфоре тело принадлежит Николаю Свечникову", — говорится в публикации.
Во вторник у берегов района Куручешме в Стамбуле морская полиция извлекла тело мужчины. Это произошло недалеко от точки, где финишировали участники заплыва через Босфор в августе 2025 года.
Тело погибшего передадут семье после завершения необходимых процедур в управлении судмедэкспертизы, пишет издание.
Кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу заметили лишь спустя несколько часов.
Как рассказала РИА Новости мать пловца Галина, татуировки на найденном в Босфоре теле схожи с теми, что были у ее сына. Родители прибыли в Стамбул в среду для опознания и ДНК-теста.
