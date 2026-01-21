Рейтинг@Mail.ru
18:19 21.01.2026 (обновлено: 18:37 21.01.2026)
Родители Свечникова сдали ДНК-тест для идентификации тела
Родители пропавшего в августе 2025 года российского пловца Николая Свечникова сдали ДНК-тест в Стамбуле для идентификации обнаруженного в Босфоре тела, сообщила РИА Новости, 21.01.2026
в мире
николай свечников
стамбул
босфор
россия
в мире, николай свечников, стамбул, босфор, россия
В мире, Николай Свечников, Стамбул, Босфор, Россия
© Фотография из соцсетейНиколай Свечников
© Фотография из соцсетей
Николай Свечников. Архивное фото
СТАМБУЛ, 21 янв - РИА Новости. Родители пропавшего в августе 2025 года российского пловца Николая Свечникова сдали ДНК-тест в Стамбуле для идентификации обнаруженного в Босфоре тела, сообщила РИА Новости мать спортсмена Галина.
Прибывшие в Стамбул в среду родители сразу из аэропорта направились в управление судмедэкспертизы.
"Мы приехали сегодня сюда с отцом Николая и сдали мазок для ДНК-теста. Сказали ждать результатов: сегодня они готовы не будут, они будут готовы только завтра к утру", - сообщила Свечникова.
Во вторник утром у берегов района Куручешме - недалеко от точки, где финишировали участники заплыва через Босфор в августе - морской полицией было извлечено тело неизвестного мужчины. Для установления личности необходима ДНК-экспертиза, по предположению полиции, речь идет о Свечникове, сообщили ранее РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Стамбуле. Родственница пловца Алена Караман ранее сообщила РИА Новости, что уверена на 99% в том, что найденное в Босфоре тело принадлежит Николаю, она узнала гидрокостюм.
Ряд турецких телеканалов, среди них AHaber и NTV, сообщили в среду без каких-либо ссылок и доказательств, что обнаруженное в Босфоре тело якобы принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову, семья пловца сообщила РИА Новости, что считает эти сообщения ненужными и безосновательными.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.
Мать Свечникова Галина в ноябре объявила, что готова вручить награду в размере 500 тысяч лир (около 940 тысяч рублей на тот момент) тому, кто предоставит новую достоверную информацию о судьбе ее сына.
